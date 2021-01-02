Фаза стабилизации: как могут измениться курсы доллара и евро в 2021 году

В 2021 году динамику рубля во многом будет определять ситуация с пандемией коронавируса. По словам экспертов, масштабная вакцинация и снижение числа заболевших могут привести к оживлению мировой экономики и тем самым поддержать нацвалюту. Помимо этого, позитивное влияние на движение курса должно оказать восстановление нефтяных цен, уверены аналитики. Хотя специалисты предупреждают о сохраняющихся геополитических рисках, сдержать колебания рубля помогут действия Центробанка. Что в этих условиях может произойти с курсами доллара и евро в новом году — в материале RT.

В 2021 году одним из определяющих факторов для динамики российской валюты по-прежнему будет оставаться пандемия коронавируса. По словам экспертов, в 2020-м глобальное распространение COVID-19 привело к временной остановке мировой экономики и спровоцировало панику среди инвесторов. В результате игроки рынка массово выводили деньги из рисковых активов, включая рубль.

«Вызванный коронавирусом кризис нанёс серьёзный ущерб многим валютам, в том числе и рублю. Мы наблюдали рост нестабильности, из-за чего аппетит инвесторов к риску снизился», — рассказал RT аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов.

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Впрочем, уже в конце 2020 года нацвалюта начала умеренно укрепляться после новостей о разработке и начале применения вакцин от коронавируса в разных странах. Как полагает Маслов, в 2021 году массовая вакцинация может дать государствам возможность снять карантинные ограничения и перезапустить глобальную экономику.

На этом фоне в перспективе спрос на рисковые активы способен вновь вырасти и тем самым поддержать рубль. Между тем в первые месяцы года ситуация с коронавирусом в мире может всё ещё оставаться напряжённой и оказывать давление на финансовые рынки, считает аналитик.

«Первоначально трейдеры положительно отреагировали на сообщения о вакцинах. Однако выявление нового штамма коронавируса в Великобритании вызвало настороженность инвесторов и несколько ослабило надежды на скорое восстановление мировой экономики», — добавил Андрей Маслов.

Вместе с тем значительную поддержку российской валюте в наступившем году может оказать динамика цен на нефть. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Напомним, из-за последствий пандемии весной 2020 года стоимость сырья эталонной марки Brent впервые за 21 год падала ниже $16 за баррель. Впрочем, уже в июне котировки восстановились до $40 за баррель, а в декабре превысили психологический порог $50. Более того, в ближайшие месяцы рост цен может продолжиться, уверен Емельянов.

«Что бы ни говорили об альтернативной энергии, пока рынок нефти остаётся доминантой мировой экономики, а значит, возврат к обычным ценам неизбежен. Даже если стоимость барреля Brent закрепится на отметке $50—55, это может дать рублю 12—13% роста», — добавил эксперт.

По мнению Андрея Маслова, удорожанию нефти в 2021 году будет способствовать уверенный рост спроса на топливо в Индии и Китае — крупнейших покупателях энергосырья в мире. Помимо этого, поддержку ценам могут оказать действия стран — участниц сделки ОПЕК+, считает эксперт.

Напомним, в рамках договора государства — экспортёры сырья ограничивают добычу нефти и тем самым пытаются добиться баланса между спросом и предложением углеводородов на мировом рынке. Политика участников сделки должна удержать нефтяные цены от новых обвалов.

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Как полагают специалисты, определённое давление на российскую валюту в 2021 году могут оказать геополитические факторы. Аналитики не исключают вероятность введения новых ограничений в отношении России со стороны США.

«Политический фон может вносить свои коррективы. После недавних хакерских атак на США в Вашингтоне могут вновь поднять вопрос о введении санкций. Однако даже если это и произойдёт, то, скорее всего, случится не ранее второй половины года. Сейчас Штаты больше заняты вопросом вакцинации», — отметил Валерий Емельянов.

Тем не менее в наступившем году на поддержку рубля по-прежнему будут направлены действия Центробанка. Напомним, с марта 2020 года ЦБ проводит упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом регулятор искусственно повышает спрос на рубли. Всего в рамках инициативы Банк России продал на внутреннем рынке валюты на общую сумму свыше 1,6 трлн рублей.

В этих условиях, согласно оценке Валерия Емельянова, на протяжении всего года курс доллара будет меняться в диапазоне 66—76 рублей. В свою очередь, курс евро останется в коридоре 75—95 рублей, уверен аналитик.

Как рассказал RT управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко, в первой половине года курсы доллара и евро могут снизиться до уровня 68—70 и 88—90 рублей соответственно. При этом к концу года вероятен их возврат к отметкам 72 и 92 рубля.