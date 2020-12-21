Рыночный туман: курс евро впервые с начала декабря превысил 91 рубль

В понедельник, 21 декабря, курс евро на Московской бирже впервые с начала месяца поднялся выше отметки 91 рубль, а курс доллара превысил 75 рублей. Давление на российскую валюту оказало падение нефтяных цен ниже психологической отметки $50 за баррель, отмечают эксперты. По их мнению, мировых инвесторов также насторожили новости о выявлении в Великобритании нового штамма коронавируса. По словам аналитиков, угроза введения новых локдаунов может вновь привести к торможению мировой экономики и спаду глобального спроса на топливо. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро — в материале RT.

В понедельник, 21 декабря, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. В начале торгов курс доллара поднимался на 3,3% — до 75,8 рубля, а курс евро — на 2%, до 91,7 рубля. В последний раз аналогичные показатели можно было наблюдать ещё 2 декабря.

Официальный курс валют Центробанка на 22 декабря установлен на уровне 74,67 рубля за доллар и 91 рубля за евро.

Как отмечают эксперты, давление на российскую валюту оказало резкое снижение нефтяных цен. Так, на торгах понедельника стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE снижалась на 5,8% — до $49,2 за баррель.

«В последние годы доля доходов бюджета России от продажи нефти и газа сократилась примерно до 30%. Между тем стоимость российских акций, значимая часть которых приходится на бумаги энергетических компаний, зависит от цен на углеводороды. Поэтому рубль по-прежнему чувствительно реагирует на резкие колебания сырьевых котировок», — объяснил в разговоре с RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Нефть на мировом рынке заметно подешевела после сообщения о выявлении нового штамма коронавируса в Великобритании. Как заявил 19 декабря премьер-министр страны Борис Джонсон во время пресс-конференции, обнаруженная мутация COVID-19 может передаваться на 70% быстрее, чем первоначальный вариант.

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В результате власти Великобритании были вынуждены ужесточить карантинные ограничения внутри страны. При этом европейские государства начали массово приостанавливать транспортное сообщение с королевством. По мнению аналитиков, угроза новых локдаунов может вновь привести к торможению глобальной экономики и сокращению мирового спроса на топливо.

«В последнее время мы наблюдали рост на финансовых рынках, поскольку инвесторы рассчитывали на скорое завершение пандемии и возвращение экономик к высоким темпам роста. Однако ситуация вокруг Великобритании усилила опасения по поводу, что проблема пандемии будет решена не так скоро, как надеялись многие, даже несмотря на успехи фарминдустрии в создании эффективных вакцин», — пояснил в беседе с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, игроки валютного рынка также негативно восприняли заявление председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной по поводу дальнейшего сокращения ключевой ставки. 18 декабря глава ЦБ рассказала, что вероятность такого решения несколько снизилась за последнее время.

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«Что касается вероятности дальнейшего снижения ставки, мы продолжаем говорить про пространство, хотя не так утвердительно, как раньше, наверное. Нам действительно нужно будет оценить, есть ли такой потенциал», — подчеркнула Набиуллина.

Отметим, ключевая ставка Центробанка влияет на доходность российских облигаций федерального займа (ОФЗ). Если ЦБ снижает процент заимствований, вложения в ОФЗ приносят инвесторам меньший доход.

С февраля по июль 2020 года Центробанк уверенно снижал ключевую ставку и опустил её с 6,25 до 4,25% годовых. На этом фоне инвесторы стали заранее скупать ценные бумаги по выгодной цене. Между тем заявление ЦБ о возможном прекращении снижения ставки может привести к спаду ажиотажа вокруг рынка ОФЗ.

«Индекс гособлигаций RGBI уже опустился к минимальным с начала ноября уровням. Это оказывает дополнительное давление на рубль, так как многие продавцы ОФЗ являются иностранцами и выводят деньги в зарубежную валюту», — пояснил Дмитрий Бабин.

В то же время Банк России продолжает проводить упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке и тем самым сдерживает ослабление рубля. Напомним, соответствующую политику регулятор инициировал ещё в марте и своими действиями искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за это время объём продажи валюты превысил 1,62 трлн рублей.

Помимо этого, как отметил Алексей Коренев, с 20 по 28 декабря поддержку российской валюте будет оказывать налоговый период. В это время компании-экспортёры традиционно продают иностранную валюту и покупают рубли для уплаты налогов.

Как рассказала RT старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, в текущих условиях до конца года курс доллара будет колебаться в диапазоне 74—76 рублей, а курс евро — вблизи 90—92 рублей. При этом Дмитрий Бабин прогнозирует возвращение курса доллара в коридор 73—75 рублей, а курса евро — к 89—91 рублю.