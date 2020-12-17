«Встретили проблемы достойно»: Владимир Путин оценил ситуацию в экономике России

В условиях пандемии коронавируса экономический спад в России составил 3,6% и оказался меньше, чем в ряде ведущих стран. Об этом 17 декабря заявил Владимир Путин во время большой пресс-конференции. По его словам, экономику во многом поддержали меры финансовой помощи бизнесу и населению. При этом в ближайшее время власти сосредоточатся на восстановлении рынка труда и реальных доходов граждан, подчеркнул президент. В ходе общения с журналистами он предположил, что ситуация с коронавирусом может измениться в лучшую сторону уже в 2021 году.

Россия решает проблемы, связанные с пандемией коронавируса, лучше многих ведущих государств мира. Об этом в четверг, 17 декабря, заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«Можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно и отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения», — отметил российский лидер.

По его словам, из-за последствий COVID-19 экономика России сократилась на 3,6%. Это меньше, чем в США и странах Евросоюза, где в ряде государств снижение ВВП достигло едва ли не 9%, подчеркнул Путин.

Также по теме «Развивать технологические платформы»: Путин о важности создания российских информационных площадок В четверг, 17 декабря, прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В 2020 году она включала в себя элементы...

По данным президента, в ноябре 2020 года обрабатывающая промышленность России выросла на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Рост сельскохозяйственного производства в настоящий момент составляет 1,8%, а по итогам текущего года может ускориться до 2%.

«Банковский сектор у нас в весьма удовлетворительном состоянии, прибыль банков оценивается в этом году примерно в 1,3 трлн рублей. Это говорит об устойчивости финансовой системы», — добавил Владимир Путин.

Как рассказал президент, сдержать экономический спад в России и поддержать наиболее пострадавшие от пандемии отрасли удалось за счёт мер финансовой помощи бизнесу и населению. Речь идёт о предоставлении кредитных каникул, грантов и льготных займов предприятиям, налоговых отсрочках и послаблениях для компаний и предпринимателей, а также о прямых выплатах семьям с детьми.

«В целом направили на поддержку граждан и промышленности, на борьбу с пандемией 4,6 трлн рублей. Для нас это беспрецедентные деньги, это 4,5% ВВП страны», — заявил Путин.

Российский лидер уточнил, что всего на прямую помощь населению власти направили 838 млрд рублей. При этом в ходе пресс-конференции глава государства объявил и о новой выплате к Новому году всем семьям с детьми до семи лет — по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка.

© REUTERS/Maxim Shemetov

Как отметил в разговоре с RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, без государственной поддержки темпы снижения ВВП России могли бы достичь 5—5,5%. Помимо этого, глубину спада позволили ограничить структурные особенности российской экономики, уверен эксперт.

«В связи с коронавирусом в наиболее трудную ситуацию попали те экономики, которые ориентированы на внутреннее потребление с преобладанием сектора услуг. Причины понятны — социальное дистанцирование нанесло удар по тем предприятиям, где требуется непосредственный контакт с клиентом. Поэтому ВВП просел гораздо больше в странах с высокой долей сферы услуг — это США, Япония и страны ЕС», — пояснил Масленников.

Социальное решение

Во время общения с журналистами Владимир Путин обратил внимание и на ряд возникших в связи с пандемией социальных проблем. Так, по его словам, в 2020 году реальные доходы россиян сократятся на 3%, в то время как реальные зарплаты вырастут лишь на 1,5%.

Помимо этого, президент рассказал о заметном росте безработицы. В результате последствий коронавируса соответствующий показатель увеличился с 4,7 до 6,3%. Впрочем, восстановление рынка труда может произойти уже в 2021 году, считает глава государства.

«Всё, что мы делаем по поддержке экономики, по поддержке пострадавших отраслей производства, связано напрямую с поддержанием рабочих мест. Сейчас (безработица. — RT) 6,3%, надеюсь, что нам в течение следующего года удастся выйти на прежние показатели», — заявил Путин.

Согласно его оценке, одним из ключевых вызовов для российской экономики также стал рост бедности. Как рассказал глава государства, с 2000 по 2017 год в стране удалось сократить долю малоимущих граждан с 29 до 12,3%, но в 2020-м это значение достигло 13,5%. Между тем власти страны намерены добиться снижения показателя в два раза в течение следующих девяти лет, заверил президент.

«План такой: к 2030 году уйти с сегодняшних 13,5% до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Плохо, конечно, что и 6,5% сохранится, но мы должны исходить из реалий. Это реально, я считаю, цель амбициозная, но реальная», — подчеркнул Путин.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Отметим, что в конце сентября правительство России одобрило общенациональный план восстановления экономики. Проект содержит около 500 мероприятий, а стоимость его выполнения может составить порядка 5 трлн рублей. В рамках инициативы власти планируют выйти на уровень безработицы ниже 5% и обеспечить рост реальных доходов граждан на 2,5% ежегодно.

«Снижение числа бедных в стране и рост доходов граждан — это два взаимосвязанных фактора. Очевидно, что комплексная работа правительства по сохранению занятости, сокращению безработицы и повышению среднего уровня заработных плат в стране — это главные инструменты для борьбы с бедностью», — рассказал RT исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

«Элементы развития»

В рамках пресс-конференции Владимир Путин обозначил и факторы, необходимые для «хорошего макроэкономического развития». В частности, президент отметил превышение российского экспорта над импортом, а также рост объёма Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 13,5 трлн рублей. Помимо этого, глава государства рассказал о заметном увеличении золотовалютных резервов (до $587,7 млрд) и низком госдолге.

«У нас государственный долг — он и так был минимальный, $70 млрд, если в долларовом эквиваленте. Он снизился на $10 млрд. Мы меньше занимаем на внешних рынках, но регулярно обслуживаем все свои кредитные обязательства», — отметил Путин.

Также по теме «Путь устойчивого восстановления»: Всемирный банк улучшил прогноз по экономике России в 2020 году Всемирный банк пересмотрел прогноз по состоянию экономики России в 2020 году. По оценке организации, ВВП страны сократится на 4%...

Согласно оценке американского Института международных финансов (IIF), в III квартале 2020 года уровень российского госдолга составил 18% ВВП. В настоящий момент показатель остаётся одним из самых низких в мире. Например, в США соответствующее значение превышает 127% ВВП, в еврозоне — 115%, в Японии — 257%, в Великобритании — 130%, в Китае — 63%.

«Обычно у стран с низким долгом падение ВВП гораздо меньше в период рецессии. Более того, невысокий уровень задолженности и большие резервы позволяют легче выходить из кризисов», — отметил в разговоре с RT директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.

Одним из ключевых «элементов развития» Владимир Путин также назвал снижение зависимости российской экономики от углеводородов. По словам президента, на сегодняшний день почти 70% федерального бюджета формируется не за счёт нефтегазовых доходов.

«Это значит, что мы не в полной мере, но всё-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы. И если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований. Хотя зависимость ещё очень большая, и мы это должны иметь с вами в виду», — подчеркнул Путин.

По мнению Олега Шибанова, в связи с возможными колебаниями цен на сырьё сокращение доли нефтегазовых доходов в казне позволит проще планировать бюджет страны. При этом, как полагает Артём Тузов, возместить выпадающие поступления от продажи нефти и газа можно за счёт увеличения экспорта продукции агросектора, оборонной и химической промышленности, а также обрабатывающих производств.

kremlin.ru

Фаза восстановления

По словам Владимира Путина, дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от темпов проведения вакцинации, сроков завершения пандемии и отмены ряда сохраняющихся ограничений. Президент рассчитывает на то, что в течение полугода ситуация с COVID-19 изменится в лучшую сторону.

«Что касается экономики, то, по разным оценкам, по разным подсчётам, где-то в конце 2021 года — I квартале 2022 года мы все эти проблемы преодолеем. Более того, в следующем году мы рассчитываем уже выйти на позитивные тенденции по ВВП страны. Всем нужно активно работать», — подчеркнул президент.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году ВВП России может увеличиться на 3,3%, а в 2022-м — на 3,4%. Похожей оценки придерживаются и в Центробанке. По итогам 2021 года в ЦБ ожидают роста экономики на 3—4%, а в 2022-м — на 2,5—3,5%.

«В целом экономика по основным макроэкономическим показателям продемонстрирует устойчивые повышательные траектории в течение 2021 года. При этом выйти на докризисные уровни по ВВП, промышленному производству и другим критериям будет возможно в начале 2022 года», — отметил Никита Масленников.