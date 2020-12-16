«Путь устойчивого восстановления»: Всемирный банк улучшил прогноз по экономике России в 2020 году

Всемирный банк пересмотрел прогноз по состоянию экономики России в 2020 году. По оценке организации, ВВП страны сократится на 4% вместо ожидавшихся ранее 5%. Как объясняют эксперты, в III квартале деловая активность оказалась выше, чем предполагалось ранее. Антикризисные меры правительства и ослабление карантинных ограничений привели к оживлению потребительского спроса. А масштабная вакцинация от коронавируса должна ускорить экономическое восстановление в 2021 году.

Всемирный банк улучшил прогноз по экономике России на 2020 год. Согласно опубликованному в среду, 16 декабря, докладу организации, ВВП страны сократится на 4%, а не на 5%, как предполагалось ранее.

Пересмотр оценки аналитики банка объясняют более высоким, чем ожидалось, уровнем экономической активности в III квартале 2020 года. Если с апреля по июнь российский ВВП сократился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, то уже с июля по сентябрь темпы снижения замедлились до 3,4%.

«Принятые меры бюджетного стимулирования экономики (порядка 4% ВВП...) наряду с проведением стимулирующей денежно-кредитной политики привели к тому, что главным фактором оживления экономической активности стал внутренний спрос», — говорится в докладе.

Как полагают эксперты организации, проводимая правительством России бюджетная политика и значительный объём финансовых резервов позволили ограничить влияние пандемии на экономику. При этом с учётом небольшого госдолга страны у России есть возможность для дальнейшего увеличения расходов на социальную поддержку населения и помощь регионам.

Как рассказала RT руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая, оживление деловой активности началось после ослабления карантинных ограничений. При этом восстановление экономики в России, как и в большинстве стран мира, происходило с опережением прогнозов, подчеркнула эксперт.

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«В настоящий момент потребительский спрос на товары практически восстановился. Этому способствовали сокращение расходов на зарубежный туризм, а также реализация отложенного спроса — во II квартале норма сбережений выросла до 16,9% по сравнению с 4,3% за аналогичный период 2019 года. Также помогли антикризисные меры правительства, связанные с сохранением занятости», — добавила аналитик.

Напомним, ранее для поддержки экономики на фоне пандемии власти одобрили несколько программ финансовой помощи бизнесу и населению. В частности, речь идёт о предоставлении кредитных каникул, прямых выплатах семьям с детьми, льготных займах предприятиям на обеспечение зарплат сотрудникам, а также налоговых послаблениях для компаний и предпринимателей.

Помимо этого, с начала года Банк России опустил ключевую ставку с 6,25 до 4,25% годовых — минимального уровня за весь постсоветский период. Как объяснила Ольга Беленькая, действия регулятора привели и к заметному снижению ставок по потребительским кредитам, в результате чего заёмщики смогли рефинансировать долги на относительно комфортных условиях.

Позитивное влияние на экономику оказало и частичное восстановление нефтяных цен после весеннего обвала. Такую точку зрения в интервью RT выразил заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Напомним, в середине весны на фоне резкого снижения мирового спроса на сырьё и увеличения добычи странами — экспортёрами углеводородов цена нефти эталонной марки Brent опускалась до минимума за 21 год и в моменте падала ниже $16 за баррель. Впрочем, уже летом в результате роста потребления сырья в мире и возобновления сделки ОПЕК+ котировки превысили $40 за баррель, а в декабре поднялись выше $50.

«Наметившийся рост нефтяных цен превзошёл все ожидания игроков рынка. Удорожание сырья, в свою очередь, положительным образом подействовало на экспортную выручку и торговый баланс России», — отметил Абрамов.

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Прививка для роста

Как отмечают специалисты Всемирного банка, в IV квартале 2020 года вторая волна пандемии коронавируса несколько замедлила темпы роста деловой активности. В то же время, как считают в организации, масштабная вакцинация от COVID-19 может ускорить динамику и вывести экономику «на путь устойчивого восстановления и сокращения бедности».

«При условии безопасности и эффективности выведенной в гражданский оборот вакцины можно ожидать повышения уверенности потребителей и компаний. Это заложит основу для постепенного возобновления роста экономики в 2021 и 2022 годах в размере 2,6% и 3% соответственно», — говорится в докладе.

Заметный экономический эффект от вакцинации населения начнёт проявляться во второй половине 2021 года, считает Ольга Беленькая. При этом уже в начале 2022-го деловая и потребительская активность должна вернуться к докризисным показателям. Такое мнение в разговоре с RT выразил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Главные инструменты, которые помогут в восстановлении активности, — это увеличение производительности труда, рост инвестиций и численности занятых. При этом основной потенциал экономики — это люди, поэтому так важно сейчас сохранить занятость и поддержать доходы россиян», — отметил эксперт.

По мнению директора представительства Всемирного банка в России Рено Селигманна, у страны есть возможности ускорить экономический рост в долгосрочной перспективе. Для этого необходимо расширить участие в глобальных цепочках производства товаров и предоставления услуг.

«Эти возможности, в свою очередь, могут способствовать достижению национальных целей России, предусматривающих развитие экспорта высокотехнологичной продукции обрабатывающей промышленности и агропромышленного сектора, создание рабочих мест в этих секторах и ускорение технологического развития страны», — подчеркнул Селигманн.