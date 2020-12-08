Вспомогательные источники: в Кремле назвали факторы макроэкономической стабильности в России

В период пандемии основными факторами макроэкономической стабильности в России стали низкий объём госдолга и высокий уровень резервов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом в Кремле рассчитывают, что в 2021 году стране удастся избежать такого же падения ВВП, как в 2020-м. Эксперты уже отмечают оживление деловой и потребительской активности, обусловленное предоставленной государством помощью бизнесу и населению. На этом фоне экономика может вернуться к докризисным показателям уже в 2022 году, считают специалисты.

Негативное влияние пандемии коронавируса на экономику России оказалось менее значительным, чем в ряде других стран. Об этом во вторник, 8 декабря, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

По его словам, России удалось минимизировать экономические последствия COVID-19, однако страна не сможет полностью освободиться от неблагоприятного воздействия мирового кризиса. Между тем в Кремле рассчитывают, что в 2021 году удастся избежать такого же падения ВВП, как в 2020-м.

«Нынешний уровень долга и запасы — как раз одни из факторов, которые обеспечивают макроэкономическую стабильность​​​», — подчеркнул Песков.

По данным американского Института международных финансов (IIF), в третьем квартале 2020 года уровень госдолга вырос до 18% ВВП. В 2019-м аналогичный показатель составлял 15,1%. Впрочем, показатель по-прежнему остаётся одним из самых низких в мире. Например, в США соответствующее значение превышает 127% ВВП, в еврозоне — 115%, в Японии — 257%, в Великобритании — 130%, а в Китае — 63%.

Более того, с начала 2020 года золотовалютные резервы России выросли на 5% и в настоящий момент превышают $583 млрд. При этом ещё в начале августа на фоне резкого роста мировых цен на золото объём российских запасов впервые за всё время наблюдений поднимался выше $600 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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«В целом на сегодняшний день у нас нет рисков, связанных с обслуживанием большого долга, с чем сталкиваются многие развитые страны. При этом какие бы катаклизмы ни происходили, за счёт роста резервов наша экономика обеспечена средствами на два-три года, и пошатнуть её невозможно. Однако в условиях мирового шока очень сложно обеспечить устойчивый экономический рост», — отметил в разговоре с RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Напомним, ранее для поддержки экономики на фоне пандемии власти одобрили несколько программ финансовой помощи бизнесу и населению. В частности, речь идёт о предоставлении кредитных каникул, прямых выплатах семьям с детьми, льготных займах и налоговых послаблениях для компаний и предпринимателей.

«Всего за этот год на антикризисные меры было потрачено около 5% ВВП. Жёсткая бюджетная политика последних лет позволила сформировать два фонда. Сначала был создан стабилизационный фонд, а затем фонд национального благосостояния, что позволило нам тратить так много», — рассказал RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

По его словам, в период пандемии экономику также подержала политика Центробанка. С начала года ЦБ опустил ключевую ставку с 6,25 до 4,25% годовых — минимального уровня за весь постсоветский период. Такие действия регулятора привели и к заметному снижению ставок по потребительским кредитам, что оказало дополнительную помощь россиянам.

© Максим Блинов/РИА Новости

Как отметил Масленников, в настоящий момент в России наметилось оживление деловой и потребительской активности. На этом фоне уже в начале 2022 года экономика может вернуться на докризисный уровень, считает эксперт.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году объём ВВП России сократится на 3,9%, но уже в 2021-м вырастет на 3,3%, а в 2022-м — на 3,4%. Похожей оценки придерживаются и в Центробанке. По итогам 2020 года в ЦБ ожидают снижения экономики на 4—5% с последующим ростом на 3—4% в 2021-м и 2,5—3,5% в 2022-м.

«То, что экономика пойдёт в рост в следующем году, очевидно. Тем не менее сейчас самое главное — добиться роста доходов и занятости населения. Тогда уже люди сами восстановят экономику своей производительностью и своей работой. Это позволит избежать излишней концентрации доходов, углубления неравенства и бедности», — подчеркнул Георгий Остапкович.

Отметим, что в конце сентября правительство России одобрило общенациональный план восстановления экономики. Как ранее отмечал премьер-министр страны Михаил Мишустин, проект содержит около 500 мероприятий, а стоимость его выполнения за два года составит порядка 5 трлн рублей.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, процесс восстановления экономики будет проходить в два этапа. Первая стадия продлится с IV квартала 2020 года до конца 2021-го. За это время власти планируют перейти к устойчивому росту реальных доходов населения и экономики в целом, восстановить наиболее пострадавшие от пандемии отрасли, а также выйти на уровень безработицы ниже 5%.

Второй этап охватывает период 2022—2024 годов. В это время ключевой задачей властей станет выполнение пяти национальных целей развития и достижение соответствующих 25 целевых показателей.

«Основные характеристики этого этапа — рост ВВП выше 3% в год, реальных располагаемых доходов населения — около 2,5%, инвестиций в основной капитал — более 5% ежегодно, ненефтегазового экспорта — на 3—4%», — пояснил Белоусов.