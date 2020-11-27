«Импульс для экономики»: российские банки одобрили льготные кредиты бизнесу более чем на 406 млрд рублей

В рамках программы льготного кредитования под 2% годовых российские банки одобрили бизнесу займы на общую сумму более 406 млрд рублей. По оценке Минэкономразвития, полученные деньги компании и предприниматели направили на выплату зарплат 5,4 млн сотрудников. По словам экспертов, инициатива сдержала рост безработицы в стране. Как отмечают специалисты, наметившееся восстановление рынка труда должно дать импульс для оживления всей экономики после пандемии коронавируса.

За время действия программы льготного кредитования под 2% годовых российские банки одобрили бизнесу более 220 тыс. займов на сумму свыше 406 млрд рублей. Об этом говорится в официальном ответе Минэкономразвития на письмо главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

Напомним, с 1 июня по 1 ноября 2020 года пострадавшие от пандемии коронавируса компании и предприниматели могли оформить кредит по льготной ставке на возобновление деятельности. Полученные деньги бизнес должен направлять на выплату зарплат персоналу из расчёта 1 МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника.

Предоставляемая компаниям ссуда на 85% обеспечена гарантиями госкорпорации ВЭБ.РФ. При этом сам кредит может быть полностью списан, если работодатели сохранят 90% рабочих мест. В случае сохранения не менее 80% штата государство возьмёт на себя половину займа и процентов по нему. Согласно инициативе, все списания должны пройти к 1 апреля 2021 года.

«Для цели получения кредита предпринимателям необходимо было обратиться в банк — участник программы не позднее 1 ноября 2020 года. По состоянию на 2 ноября 2020 года с заёмщиками заключено 224,8 тыс. кредитных соглашений на общую сумму 441,1 млрд рублей, из которых фактически выдано 406,07 млрд рублей по 220,5 тыс. кредитных соглашений», — приводит ТАСС сообщение Минэкономразвития.

Согласно оценке ведомства, в общей сложности программа льготного кредитования позволила обеспечить зарплатой порядка 5,4 млн сотрудников.

«Программу смело можно признать успешной. Если последить за динамикой деятельности малого предпринимательства, то даже во время второй волны пандемии деловая активность в этом секторе растёт. Октябрьские данные, к примеру, выше сентябрьских примерно на 1,5% за счёт роста инвестиционной активности. Благодаря льготной программе малые компании лучше приспособились к кризису», — рассказал RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

По словам экспертов, наиболее востребованным льготное кредитование оказалось среди предприятий сферы услуг, досуга, туризма и гостиничного бизнеса. Также льготными кредитам активно пользовались представители авиаотрасли и непродуктового ретейла.

Более того, инициатива стала серьёзным подспорьем и для российского рынка труда. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Компании переводили штат на удалённую работу либо временно останавливали производство, выплачивая людям заработные платы. Это было важно и для работников, которые обеспечивают семьи и платят коммунальные платежи с кредитами, и для самих работодателей, сумевших сохранить коллективы в полном объёме. Если компания распускала сотрудников, то после отмены карантина она не могла быстро запустить работу на должном уровне и терпела убытки. В этом плане льготные кредиты сдержали рост безработицы», — пояснил Сигал.

РИА Новости

© Алексей Куденко

По данным Росстата, на фоне введения карантинных мер весной и временной приостановки работы ряда компаний безработица в России с марта по август выросла с 4,7 до 6,4%. Значение стало самым высоким с 2012 года. Впрочем, уже по итогам сентября показатель сократился до 6,3%.

Отметим, что в октябре безработица в процентном отношении сохранилась на отметке 6,3% от рабочей силы. В то же время число официально зарегистрированных безработных сократилось до 3,48 млн по сравнению с 3,7 млн в сентябре. Более того, уже к середине ноября значение опустилось до 3,29 млн. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития.

Постепенное восстановление сферы занятости должно привести к росту покупательской активности россиян и тем самым стимулировать просевший за время пандемии потребительский спрос. Об этом в интервью RT рассказала председатель правления КБ «ФинТех» Татьяна Федорцова.