В помощь родителям: Мишустин распорядился выделить ещё 61,8 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 61,8 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трёх до семи лет. Всего на эти цели правительство потратит более 123 млрд рублей. Действия кабмина позволят поддержать порядка 4,2 млн детей. По словам экспертов, назначение пособий даёт возможность частично компенсировать финансовые потери семей в период пандемии коронавируса. Более того, уже с 2021 года власти могут в два раза увеличить объём начисляемых выплат.

Правительство России выделило ещё 61,8 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трёх до семи лет. Соответствующее распоряжение во вторник, 17 ноября, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 4,2 млн человек», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Решение выделить дополнительные средства Михаил Мишустин анонсировал на заседании правительства 12 ноября. По его словам, общая сумма средств на эти выплаты в 2020 году превысит 123 млрд рублей.

«Ситуация в экономике по-прежнему непростая. В поддержке нуждаются как целые отрасли, так и отдельные предприятия, малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели и, конечно, люди, которые остались без работы и семьи с детьми. Люди рассчитывают на нас, и мы не имеем права их подвести», — заявлял Мишустин.

Напомним, средства могут получить семьи, чьи доходы не превышают величину одного прожиточного минимума на человека. В соответствии с установленным порядком размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Это примерно 5,5 тыс. рублей на ребёнка в месяц.

Также по теме «Из резервного фонда правительства»: кабмин одобрил проект о выплатах на детей от трёх до семи лет Правительство России приняло проект распоряжения о ежемесячных выплатах на детей от трёх до семи лет включительно в 2020 году....

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, а также при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

При этом с 1 ноября вступил в силу упрощённый порядок оформления детских пособий. Теперь для получения выплаты гражданам не нужно предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы сами получают эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Инициативу ввести ежемесячные выплаты для россиян с детьми от трёх до семи лет озвучил президент страны Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января 2020 года. Как отмечал российский лидер, когда ребёнку исполняется три года, установленные выплаты прекращаются, в связи с чем семья сразу же рискует попасть в сложную ситуацию.

«Этого нельзя допустить... В этой связи предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты для детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, причём уже с 1 января 2020, текущего года», — заявил Путин в ходе обращения.

Назначение пособий началось с 1 июня. При этом, как ранее отмечали в Минтруде, начисления производятся с 1 января 2020 года. Это означает, что семья, подавшая заявление 1 июня, получает средства и за первые пять месяцев 2020 года, если к 1 января ребёнку уже исполнилось три года. Если ребёнок достиг этого возраста в период с января по июнь, то средства направляют за период с момента достижения трёх лет до назначения выплаты.

Начисление пособий позволяет поддерживать реальные располагаемые доходы россиян с детьми в условиях пандемии коронавируса. Об этом в разговоре с RT рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«В 2020 году реальные доходы граждан могут снизиться на 3,5—4%. Суммарно речь идёт о почти 2 трлн рублей выпадающих доходов по сравнению с 2019 годом. В этих условиях семьи с маленькими детьми становятся наиболее уязвимой категорией граждан. Поэтому им нужно помогать в первую очередь», — подчеркнул Остапкович.

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Помимо этого, назначение выплат в определённой степени оказывает и психологическую помощь гражданам в период распространения COVID-19. Такую точку зрения в беседе с RT выразил заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Отчасти помощь направлена в сторону безопасности семьи. Проще говоря, получив такую субсидию, родители будут сидеть дома, не подвергая себя риску заразиться. Это становится отличной альтернативой подработок для некоторых родителей, особенно в многодетных семьях», — объяснил Абрамов.

Добавим, что уже с 2021 года объём финансовой поддержки семей планируется увеличить в два раза — до 11 тыс. рублей. Об этом ранее в разговоре с RT рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Поддержку получат в первую очередь те семьи, среднедушевой доход которых после получения пособия так и не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Повышение суммы пособия выглядит справедливо и поможет родителям обеспечивать своих детей всем необходимым. Благодаря росту социальных выплат часть семей сможет увеличить своё благосостояние и выйти из категории крайне нуждающихся граждан», — уверена депутат.