Кабмин выделил ещё почти 62 млрд рублей для выплат на детей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому дополнительно выделяется 61,8 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Кабмин выделил ещё почти 62 млрд рублей для выплат на детей
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Общая сумма средств резервного фонда на эти выплаты в 2020 году превысит 123 млрд рублей.

Отмечается, что необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением числа детей, чьи родители имеют право на выплату.

Ранее сообщалось, что ещё 5,5 млрд рублей из резервного фонда правительства будет дополнительно направлено многодетным семьям на компенсацию платежей по жилищным кредитам.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова также сообщила, что семьям, взявшим на воспитание ребёнка-сироту, в столице оказывают всестороннюю поддержку.

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