В Москве рассказали о мерах поддержки приёмных семей
- РИА Новости
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Семьям предоставят разнообразные льготы. В частности, за последние годы выплаты на содержание детей в замещающей семье увеличили на 10%, что составляет от 17,4 тыс. до 29 тыс. рублей на ребёнка.
«Ведётся большая работа по устройству детей в замещающие семьи, а те ребята, которые пока не нашли свою семью, живут в комфортных условиях, где предусмотрено личное пространство и всё необходимое для игр и учёбы», — сказала Ракова.
В сентябре телеканал «360» сообщал, что с начала года в Московской области в замещающие семьи были устроены более 1,3 тыс. детей-сирот.