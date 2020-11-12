В Москве рассказали о мерах поддержки приёмных семей

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что семьям, взявшим на воспитание ребёнка-сироту, в столице оказывают всестороннюю поддержку.
В Москве рассказали о мерах поддержки приёмных семей
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Семьям предоставят разнообразные льготы. В частности, за последние годы выплаты на содержание детей в замещающей семье увеличили на 10%, что составляет от 17,4 тыс. до 29 тыс. рублей на ребёнка.

«Ведётся большая работа по устройству детей в замещающие семьи, а те ребята, которые пока не нашли свою семью, живут в комфортных условиях, где предусмотрено личное пространство и всё необходимое для игр и учёбы», — сказала Ракова.

В сентябре телеканал «360» сообщал, что с начала года в Московской области в замещающие семьи были устроены более 1,3 тыс. детей-сирот.

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