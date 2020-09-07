В Подмосковье устроили в замещающие семьи более 1,3 тысячи детей-сирот с начала года

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В Московской области устроили в замещающие семьи более 1,3 тыс. детей-сирот с начала года, заявила министр образования региона Ирина Каклюгина.
В Подмосковье устроили в замещающие семьи более 1,3 тысячи детей-сирот с начала года
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

«Особое внимание в регионе уделяется подготовке будущих приёмных родителей, ведь зачастую в процессе усыновления им необходима помощь и консультация специалистов. У нас такая возможность даётся всем желающим», — отметила Каклюгина.

По её словам, в Подмосковье работают 73 школы приёмных родителей.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее рассказали о работе по обеспечению детей-сирот жильём.

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