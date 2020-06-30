В Адыгее рассказали о работе по обеспечению детей-сирот жильём

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В Адыгее направят 115 млн рублей на покупку жилья для детей-сирот в 2020 году.
В Адыгее рассказали о работе по обеспечению детей-сирот жильём
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру».

100 млн рублей выделено из регионального бюджета, 15 млн — из федерального. Планируется обеспечить квартирами 98 человек.

«Мы понимаем меру социальной ответственности власти региона перед такими детьми. За последние несколько лет нам удалось во многом снизить напряжённость в вопросе обеспечения их жильём. И мы продолжим выполнять свои обязательства», — заявил глава республики Мурат Кумпилов.

Как отметили в пресс-службе главы региона, работа по обеспечению жильём детей, оставшихся без семьи, проводится планомерно.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 630 детей-сирот в Московской области переехали в собственное жильё в 2019 году.

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