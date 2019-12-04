Более 630 детей-сирот в Подмосковье переехали в собственное жильё в 2019 году
- РИА Новости
«До конца года ключи от квартиры получат 734 человека в 63 муниципальных образованиях. На эти цели из бюджета региона выделено свыше 1,9 млрд рублей», — заявила она.
Жильё детям-сиротам выдают в населённых пунктах с развитой инфраструктурой и хорошим транспортным сообщением. Большинство квартир расположены в новостройках.
Ранее в Подмосковье рассказали о работе по оказанию помощи детям-сиротам.
Интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Хабаровском крае направят почти 100 млн рублей на покупку квартир детям-сиротам.