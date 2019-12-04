Более 630 детей-сирот в Подмосковье переехали в собственное жильё в 2019 году

Более 630 детей-сирот в Московской области переехали в собственное жильё в 2019 году, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.

«До конца года ключи от квартиры получат 734 человека в 63 муниципальных образованиях. На эти цели из бюджета региона выделено свыше 1,9 млрд рублей», — заявила она.

Жильё детям-сиротам выдают в населённых пунктах с развитой инфраструктурой и хорошим транспортным сообщением. Большинство квартир расположены в новостройках.

Ранее в Подмосковье рассказали о работе по оказанию помощи детям-сиротам.

Интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Хабаровском крае направят почти 100 млн рублей на покупку квартир детям-сиротам.