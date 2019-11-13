В Подмосковье рассказали о работе по оказанию помощи детям-сиротам

В Московской области рассказали о работе по оказанию помощи детям-сиротам, сообщает телеканал «360».

В настоящее время большая часть сирот воспитывается в семьях (96%), что стало возможным благодаря таким проектам, как «Реконструкция приёмной семьи», «Университет приёмного родителя», «Школа приёмных родителей — перезагрузка» и «Ресурсные семьи».

«Наша работа направлена на профилактику социального сиротства и сохранение кровной семьи, развитие семейного устройства детей-сирот, социализацию и профессиональное образование, обеспечение детей жильём», — заявила министр образования региона Ирина Каклюгина на Всероссийском съезде руководителей органов опеки.

По её словам, банк данных детей-сирот сократился на 71% за пять лет.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Хабаровском крае направят почти 100 млн рублей на покупку квартир детям-сиротам.