В Подмосковье рассказали о работе по оказанию помощи детям-сиротам
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В настоящее время большая часть сирот воспитывается в семьях (96%), что стало возможным благодаря таким проектам, как «Реконструкция приёмной семьи», «Университет приёмного родителя», «Школа приёмных родителей — перезагрузка» и «Ресурсные семьи».
«Наша работа направлена на профилактику социального сиротства и сохранение кровной семьи, развитие семейного устройства детей-сирот, социализацию и профессиональное образование, обеспечение детей жильём», — заявила министр образования региона Ирина Каклюгина на Всероссийском съезде руководителей органов опеки.
По её словам, банк данных детей-сирот сократился на 71% за пять лет.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Хабаровском крае направят почти 100 млн рублей на покупку квартир детям-сиротам.