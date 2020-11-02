Кабмин выделит допсредства многодетным семьям на погашение ипотеки

Короткая ссылка
RT
Ещё 5,5 млрд рублей из резервного фонда правительства будет дополнительно направлено многодетным семьям на компенсацию платежей по жилищным кредитам.
Кабмин выделит допсредства многодетным семьям на погашение ипотеки
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте кабмина, подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Отмечается, что «по инициативе президента государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2019 года». 

В кабмине сообщили, что «сумма такой выплаты составляет 450 тыс. рублей». 

«В течение года на эти цели уже было выделено 35 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит поддержать ещё не менее 12 тыс. многодетных семей», — говорится в сообщении.

Ранее, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о работе по обеспечению многодетных семей земельными участками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить