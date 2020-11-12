«Общая сумма превысит 123 млрд рублей»: правительство выделит дополнительные средства на выплаты семьям с детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился дополнительно направить 62 млрд рублей для выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет. Как отметил глава кабмина, в результате общий объём материальной помощи в 2020 году превысит 123 млрд. Помимо этого, правительство продлит налоговые каникулы для компаний и индивидуальных предпринимателей ещё на три месяца. По словам экспертов, инициативы властей должны оказать дополнительную поддержку пострадавшим от пандемии россиянам и бизнесу.

Правительство России дополнительно направит 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трёх до семи лет. Об этом в четверг, 12 ноября, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Таким образом, общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 млрд рублей — более чем на 4 млн детей от трёх до семи лет», — подчеркнул премьер.

Инициатива властей позволит поддержать население в период восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса. При этом социальные выплаты в определённой степени будут стимулировать рост потребительской активности в стране. Такую точку зрения в разговоре с RT высказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Сейчас гражданам нужны средства, чтобы сделать зимние запасы продуктов длительного хранения. Деньги также направят на покупку овощей и фруктов для поддержания иммунитета малышей и их родителей. В результате это позитивно скажется не только на здоровье россиян, но и на потребительском спросе, который несколько просел во время пандемии COVID-19», — отметил Сигал.

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Напомним, назначение пособий началось с 1 июня. При этом, как ранее отмечали в Минтруде, начисления производятся с 1 января 2020 года. Это означает, что семья, подавшая заявление 1 июня, получает средства и за первые пять месяцев 2020 года, если к 1 января ребёнку уже исполнилось три года. Если ребёнок достиг этого возраста в период с января по июнь, то средства направляют за промежуток с момента достижения трёх лет до назначения выплаты.

Средства могут получить семьи, чьи доходы не превышают величину одного прожиточного минимума на человека. Размер выплаты равен 50% регионального прожиточного минимума для детей. Это около 5,5 тыс. рублей на ребёнка в месяц.

При этом уже с 2021 года объём поддержки планируется увеличить до 11 тыс. рублей. Об этом в интервью RT рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Поддержку получат в первую очередь те семьи, среднедушевой доход которых после получения пособия так и не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Повышение суммы пособия выглядит справедливо и поможет родителям обеспечивать своих детей всем необходимым. Благодаря росту социальных выплат часть семей сможет увеличить своё благосостояние и выйти из категории крайне нуждающихся граждан», — считает депутат.

РИА Новости

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По словам экспертов, господдержка семей оказала позитивный эффект и на российский рынок труда. По данным Росстата, на фоне введения карантинных мер весной и временной приостановки работы ряда компаний безработица в России с марта по август выросла с 4,7 до 6,4%. Значение стало самым высоким за последние восемь лет. Между тем по итогам сентября показатель сократился до 6,3%, а в Минтруде заявили о преодолении пика безработицы.

Как пояснила Светлана Бессараб, выплаты в определённой степени позволили минимизировать процесс ухода россиян в теневую занятость. Такое положение дел позволило сгладить непростую ситуацию на рынке труда, уверена депутат.

«Во время пандемии большое количество граждан были вынуждены выходить на неполный рабочий день за меньшую зарплату или вовсе потеряли занятость. Если бы не было различных пособий, включая семейные выплаты, то некоторые сотрудники ушли бы в теневой сектор экономики или согласились бы на сезонную занятость, чтобы прокормить детей. Но этого не произошло, наоборот, даже те россияне, которые раньше получали деньги в конвертах, вышли из тени и отправились на биржу труда», — добавила Светлана Бессараб.

Выгодная отсрочка

Правительство также продлило до конца 2020 года отсрочку по налогам и страховым взносам для малых и средних предприятий из наиболее пострадавших отраслей. По сообщению пресс-службы кабмина, Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.

Напомним, для поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса весной 2020 года власти предоставили налоговые каникулы для компаний и индивидуальных предпринимателей сроком на шесть месяцев. Между тем 29 октября президент России Владимир Путин заявил, что не все компании успели восстановиться, и предложил продлить действие инициативы на три месяца.

«По поручению президента правительство продлевает налоговые каникулы для бизнеса. Ситуация по-прежнему сложная. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем ещё на три месяца — до конца года», — подчеркнул Михаил Мишустин.

РИА Новости

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По его словам, помощь получат в том числе предприятия из области культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общепита, а также развлекательной и спортивной отраслей. Кроме того, льготы коснутся компаний и предпринимателей, которые занимаются организацией конференций и выставок.

Как отметила в разговоре с RT генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова, благодаря отсрочке по налогам и сокращению страховых взносов ряду компаний удалось снизить затраты на зарплатный фонд и сохранить рабочие места. В то же время многие представители бизнеса по-прежнему нуждаются в дополнительной поддержке, уверена эксперт.

На этом фоне специалисты считают целесообразным продлить налоговые каникулы для предпринимателей и компаний ещё на полгода. Как объяснил RT шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв, принятие такой инициативы позволит избежать волны банкротств малого бизнеса.

«Уже одобренное продление налоговых каникул до Нового года, как и моратория на плановые проверки малого бизнеса, было мерой настолько же неизбежной, насколько и широко ожидаемой. В то же время правительству стоит продлить действие этих мер на гораздо более значительный срок: хотя бы до середины 2021 года. Это позволит представителям бизнеса более предсказуемо планировать свою деятельность», — пояснил Пушкарёв.