Рабочее время: с чем связано резкое увеличение числа вакансий в России

В III квартале 2020 года рынок труда в России начал восстанавливаться от последствий пандемии COVID-19. Как рассказали RT представители сервисов по подбору персонала, с июля по сентябрь число вакансий в стране выросло в полтора раза по сравнению с прошлогодним показателем. При этом уровень предлагаемых работодателями зарплат увеличился на 17%. По словам экспертов, во многом оживлению сферы занятости способствовали меры господдержки бизнеса. В результате уже в сентябре безработица в России начала снижаться, а в течение следующих нескольких лет должна вернуться к докризисным показателям, уверены специалисты.

В III квартале 2020 года российский рынок труда начал постепенно восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса. Так, с июля по сентябрь число вакансий в стране выросло почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, а соискатели запрашивали контакты у работодателей на 40% чаще. Об этом свидетельствуют предоставленные RT данные аналитического центра «Авито Работа».

«Если большая часть II квартала 2020 года сопровождалась снижением экономической активности из-за пандемии, то в III рынок труда начал оживать за счёт появления вакансий в наиболее пострадавших от локдауна сферах», — говорится в исследовании компании.

Похожую динамику фиксируют и специалисты сервиса «Работа.ру». Как рассказал RT генеральный директор компании Александр Ветерков, с июня по сентябрь число новых вакансий на рынке увеличивалось в среднем на 10—15% в месяц.

По оценке центра «Авито Работа», за прошедший период времени больше всего количество вакантных мест увеличилось в государственных и некоммерческих организациях (на 74%), в группе профессий «Производство, сырьё, сельское хозяйство» (на 62%), а также «Медицина и фармацевтика» (на 45%). В то же время сократился спрос на профессионалов банковской отрасли (на 18%) и сферы развлечений (на 17%).

«Число предложений уменьшилось и со стороны предприятий общепита и гостиничного бизнеса, поскольку не все из них открылись после отмены карантина. В то же время заметно выросло количество вакансий в ретейле, логистике и в особенности в сфере строительства. Данными видами работ ранее зачастую занимались мигранты, которые уехали на родину при первой возможности. Теперь для привлечения россиян в эти сферы работодатели не только увеличили число предложений, но и на 10—15% подняли зарплаты», — добавил Ветерков.

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Как рассказал RT управляющий директор «Авито Работа» Артём Кумпель, в результате увеличения числа вакансий по итогам III квартала средний уровень предлагаемых работодателями зарплат в России увеличился на 17% — до 35 тыс. рублей. Наиболее высокий показатель отмечен в автомобильном бизнесе (45 тыс. рублей), строительстве (43 тыс.), а также в группах профессий «Транспорт, логистика» и «Фитнес, салоны красоты» (40 тыс.).

По словам генерального директора платформы «Рокет Ворк» Анастасии Усковой, пандемия коронавируса послужила ключевым фактором для роста числа вакансий с удалённой занятостью. Как полагает эксперт, в будущем работа на дому может стать новой востребованной нормой трудоустройства.

«За последний год число вакансий с удалённым режимом работы выросло более чем в два раза. Предприниматели активно переводят рабочие процессы в онлайн. Таким образом в период экономической турбулентности бизнес получает возможность оптимизировать расходы, включая траты на аренду. Не исключено, что этот тренд сохранится и после пандемии», — подчеркнула Ускова в беседе с RT.

Трудовой настрой

Наметившееся оживление сферы занятости также отмечают в Министерстве труда и социальной защиты. Как ранее заявил глава ведомства Антон Котяков, в III квартале Россия преодолела пик безработицы.

По данным Росстата, на фоне введения карантинных мер весной и временной приостановки работы ряда компаний безработица в России с марта по август выросла с 4,7 до 6,4%. Значение стало самым высоким за последние восемь лет. Между тем по итогам сентября показатель сократился до 6,3%.

«Численность зарегистрированных в службах занятости тоже постепенно снижается. Сегодня это уже 3 млн 584 тыс. человек. По сравнению с пиковым периодом численность зарегистрированных в службах занятости безработных граждан сократилась более чем на 100 тыс. человек», — сообщил Антон Котяков 21 октября на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Министр отдельно подчеркнул, что с начала осени количество принятых на работу граждан почти на 600 тыс. превысило число уволенных. При этом на конец октября число вакансий на портале «Работа в России» вернулось к докризисному уровню и составило порядка 1,5 млн, добавил глава Минтруда. По его словам, в мае значение опускалось ниже 900 тыс.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

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Наметившееся восстановление рынка труда эксперты во многом связывают с принятыми мерами господдержки бизнеса и экономики. По оценке Минэкономразвития, финансирование льготных кредитов компаниям и предпринимателям на выплату зарплат сотрудникам позволило сохранить порядка 5 млн рабочих мест.

«Эти средства позволили работодателям по максимуму сохранить свой штат в трудное время, и сейчас по мере восстановления предприятия смогут выпускать больше товаров и услуг. Более того, при ускоренном развитии компании заинтересованы в найме большего числа сотрудников. Такое положение дел в результате позитивно влияет на общий уровень занятости в стране», — рассказал RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2020 года безработица в России должна составить 5,7%. При этом в 2021-м значение снизится до 5,2%, а в последующие два года показатель может вернуться к докризисным значениям — 4,6—4,7%.