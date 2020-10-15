Трудовое оживление: Минэкономразвития зафиксировало сокращение регистрируемой безработицы в России

По оценке Минэкономразвития, ситуация на российском рынке труда постепенно стабилизируется. Как заявил глава ведомства Максим Решетников, на фоне пандемии коронавируса положение дел в сфере занятости по-прежнему остаётся непростым, однако регистрируемая безработица уже начала снижаться. Эксперты связывают это с оживлением деловой активности в экономике, ростом числа вакансий, а также мерами господдержки бизнеса. По оценке властей, в текущих условиях уровень безработицы в России может вернуться к докризисным показателям уже в 2022—2023 годах. Впрочем, эксперты не исключают, что это произойдёт уже в 2021-м.

Ситуация на российском рынке труда начала стабилизироваться на фоне снижения регистрируемой безработицы. Об этом в четверг, 15 октября, на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«По данным по регистрируемой безработице у нас пошло сокращение, и это даёт нам некие ожидания на определённое сокращение — ну или по крайней мере стабилизацию ситуации с безработицей уже по итогам сентября», — подчеркнул Решетников.

Как отметил в четверг президент России Владимир Путин, ситуация с безработицей обострилась в целом по всей стране. По словам экспертов, негативное влияние на рынок труда оказали последствия пандемии коронавируса и временное введение карантинных ограничений, а также приостановка работы ряда компаний и предприятий.

В результате с марта по август уровень безработицы в России вырос с 4,6 до 6,4%, а общее число безработных увеличилось с 3,5 до 4,8 млн человек. Такие данные приводит Росстат.

Между тем в сентябре Россия прошла пик безработицы. Об этом 13 октября заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, с августа по сентябрь число зарегистрированных в службах занятости россиян выросло с 3,6 до 3,7 млн. А в октябре показатель начал снижаться и в настоящий момент опустился до 3,63 млн человек.

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По словам Максима Решетникова, текущее положение дел в сфере занятости по-прежнему остаётся непростым. В то же время Минэкономразвития прогнозирует снижение уровня безработицы в ближайшее время. Согласно оценке министерства, по итогам 2020 года показатель составит 5,7%, в 2021-м опустится до 5,2%, а в последующие два года вернётся к докризисным значениям — 4,6—4,7%.

При этом предполагается, что общая численность безработных в России к концу 2020 года снизится до 4,3 млн человек, в 2021-м достигнет 4 млн, а в 2023-м — составит 3,5 млн. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ, подготовленном министерством.

«Безработица уже начала постепенно сокращаться. Предприятия постепенно стали возвращаться к работе в обычном режиме после весеннего карантина, поэтому выросло число вакансий. Среднемесячный темп прироста вакансий с июля по сентябрь составил 8%, а резюме — 5%. Если летом на одно рабочее место претендовали восемь кандидатов, то уже в сентябре — лишь шесть», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По словам эксперта, положительное влияние на рынок труда оказали меры государственной поддержки бизнеса и населения. В частности, речь идёт о предоставлении кредитных каникул, прямых выплатах семьям с детьми, повышении пособий по безработице, а также о льготных займах и налоговых послаблениях для компаний и предпринимателей.

«Дальнейшая ситуация на рынке труда также будет зависеть от выделения прямой помощи наиболее пострадавшим отраслям и продолжения программы льготных кредитов на выплату заработных плат. Особенно это актуально для малого и среднего бизнеса, где занято не менее 20 млн человек. Также актуальны меры по снижению налоговой нагрузки для предпринимателей — её рост привёл бы к увеличению числа банкротств и уходу компаний с рынка, что только обострило бы ситуацию с безработицей», — добавил Деев.

По словам Максима Решетникова, в рамках антикризисных программ правительство профинансировало льготные кредиты бизнесу на общую сумму 1,4 трлн. Как отметил министр, предоставление предприятиям и компаниям займов на выплаты заработных плат позволило сохранить порядка 5 млн рабочих мест.

© Алексей Куденко/РИА Новости

Ускорить снижение безработицы в России должно постепенное восстановление экономики от последствий пандемии коронавируса. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

13 октября Международный валютный фонд улучшил прогноз по экономике России на 2020 год. Согласно оценке организации, ВВП страны сократится на 4,1% вместо ожидавшихся ранее 6,6%. При этом в МВФ полагают, что уже в 2021 году экономика продемонстрирует восстановительный рост и вырастет на 2,8%.

«Рост экономики соответственно приводит к росту производства и прибыли предприятий. В этом случае их руководители будут заинтересованы в найме новых сотрудников и повышении зарплат. Если заработает экономика, и будет осуществляться консервативный сценарий пандемии, то выйти на допандемический уровень безработицы вполне реально где-то к концу 2021 года», — отметил Остапкович.

По его словам, сдержать экономический рост и снижение безработицы могут повторные карантинные меры. Однако, как отметил Максим Решетников, власти не ожидают введения новых ограничений.

«И в базовом, и в консервативном варианте прогноза предполагается длительное сохранение определённого уровня санэпидограничений. Но ни в том, ни в другом варианте не заложен второй жёсткий локдаун — так, как это было весной», — пояснил Решетников.