Путин заявил об обострении в России проблемы безработицы

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Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым заявил, что проблема безработицы сейчас обостряется в целом по стране.
Путин заявил об обострении в России проблемы безработицы
  • РИА Новости

Встреча прошла в формате видеоконференции. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Путин отметил, что в Карачаево-Черкесии «достаточно высокий уровень безработицы».

«Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране», — сказал президент. 

Ранее Министерство труда и социальной защиты сообщило, что пик безработицы в России в 2020 году пришёлся на сентябрь, когда в центрах занятости были зарегистрированы 3,7 млн граждан.

Путин заявлял, что уверен, что в 2021 году России удастся справиться с ростом безработицы.

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