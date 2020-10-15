Путин заявил об обострении в России проблемы безработицы

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым заявил, что проблема безработицы сейчас обостряется в целом по стране.

Встреча прошла в формате видеоконференции. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Путин отметил, что в Карачаево-Черкесии «достаточно высокий уровень безработицы».

«Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране», — сказал президент.

Ранее Министерство труда и социальной защиты сообщило, что пик безработицы в России в 2020 году пришёлся на сентябрь, когда в центрах занятости были зарегистрированы 3,7 млн граждан.

Путин заявлял, что уверен, что в 2021 году России удастся справиться с ростом безработицы.