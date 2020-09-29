Путин оценил возможность справиться с ростом безработицы

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства, что справиться с ростом безработицы в стране удастся в 2021 году.
Путин оценил возможность справиться с ростом безработицы
  • РИА Новости

«Количество безработных у нас возросло на 1,7%. Я уверен, что мы с этим справимся в следующем году. Уже в этом году начнём работать и работаем уже, уверен, что это принесёт свои результаты. Знаю, что у правительства есть соответствующие планы на этот счёт», — сказал он.

По словам Путина, одним из путей решения проблемы безработицы является использование механизма социального контракта.

Ранее Путин в ходе выступления перед членами Совета Федерации рассказал об уровне безработицы в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить