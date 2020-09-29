Путин оценил возможность справиться с ростом безработицы

Президент России Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства, что справиться с ростом безработицы в стране удастся в 2021 году.

«Количество безработных у нас возросло на 1,7%. Я уверен, что мы с этим справимся в следующем году. Уже в этом году начнём работать и работаем уже, уверен, что это принесёт свои результаты. Знаю, что у правительства есть соответствующие планы на этот счёт», — сказал он.

По словам Путина, одним из путей решения проблемы безработицы является использование механизма социального контракта.

Ранее Путин в ходе выступления перед членами Совета Федерации рассказал об уровне безработицы в России.