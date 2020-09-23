Путин рассказал об уровне безработицы в России

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления перед членами Совета Федерации рассказал об уровне безработицы в России.

«У нас-то безработица подросла, к сожалению... на 1,7%», — сообщил президент.

При этом он отметил, что «в некоторых странах, там цифры совсем другие, критические».

«Но ситуация у нас остаётся напряжённой. Несмотря на беспрецедентные меры поддержки, уровень безработицы продолжил рост и в августе, и сейчас превышает 6% экономически активного населения», — заявил Путин.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что в августе — сентябре безработица в России вышла на плато.