Путин рассказал об уровне безработицы в России
- РИА Новости
«У нас-то безработица подросла, к сожалению... на 1,7%», — сообщил президент.
При этом он отметил, что «в некоторых странах, там цифры совсем другие, критические».
«Но ситуация у нас остаётся напряжённой. Несмотря на беспрецедентные меры поддержки, уровень безработицы продолжил рост и в августе, и сейчас превышает 6% экономически активного населения», — заявил Путин.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что в августе — сентябре безработица в России вышла на плато.