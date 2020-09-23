Белоусов заявил о выходе на плато по безработице в России

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В августе — сентябре безработица в России вышла на плато, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета Федерации.
Белоусов заявил о выходе на плато по безработице в России
  • РИА Новости

«Удалось предотвратить взрывной рост безработицы. Сейчас, в августе — сентябре, мы вышли на плато. Это примерно 4,8 млн человек безработных против 3,5 млн в I квартале. Для нашей страны дополнительно более 1 млн безработных — это одна из ключевых проблем», — цитирует Интерфакс Белоусова.

Он уточнил, что в течение следующего года необходимо сократить это количество безработных и повысить уровень занятости.

Ранее в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предложили повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.

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