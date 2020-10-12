Глава Минтруда рассказал о пике безработицы в России в 2020 году

В России в сентябре было зарегистрировано максимальное число безработных. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании фракции «Единая Россия».

«Если смотреть по количеству зарегистрированных в центрах занятости граждан, то пик у нас пришёлся на сентябрь. У нас была чёткая динамика роста количества зарегистрированных на протяжении всего периода — начиная с марта. В августе эта численность составляла 3,6 млн человек, в сентябре — 3,7 млн», — цитирует ТАСС Котякова.

Уточняется, что по состоянию на 9 октября в центрах занятости зарегистрированы 3,6 млн человек.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства, что справиться с ростом безработицы в стране удастся в 2021 году.