Глава Минтруда рассказал о пике безработицы в России в 2020 году
- РИА Новости
«Если смотреть по количеству зарегистрированных в центрах занятости граждан, то пик у нас пришёлся на сентябрь. У нас была чёткая динамика роста количества зарегистрированных на протяжении всего периода — начиная с марта. В августе эта численность составляла 3,6 млн человек, в сентябре — 3,7 млн», — цитирует ТАСС Котякова.
Уточняется, что по состоянию на 9 октября в центрах занятости зарегистрированы 3,6 млн человек.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства, что справиться с ростом безработицы в стране удастся в 2021 году.