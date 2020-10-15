Минэкономразвития отмечает сокращение регистрируемой безработицы

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что ситуация с безработицей в стране начала стабилизироваться.

«Можно отметить, что по данным по регистрируемой безработице у нас пошло сокращение, и это даёт нам некие ожидания на определённое сокращение — ну или по крайней мере стабилизацию ситуации с безработицей уже по итогам сентября», — цитирует его ТАСС.

При этом, по словам Решетникова, ситуация остаётся непростой.

Ранее Минтруд сообщил, что пик безработицы в России в 2020 году пришёлся на сентябрь, когда в центрах занятости были зарегистрированы 3,7 млн граждан.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, выразил уверенность, что в 2021 году стране удастся справиться с ростом безработицы.