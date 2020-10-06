«Инструмент борьбы с бедностью»: Минтруд пообещал рост МРОТ в России быстрее прожиточного минимума с 2021 года

С 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России при новой методике расчёта будет расти быстрее прожиточного минимума. Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, уже в следующем году разница между значениями составит 90 рублей, а в 2022-м вырастет до 500 рублей. По оценке специалистов, новый подход к вычислению показателей должен улучшить благосостояние граждан и сократить разрыв доходов населения. Одновременно увеличение МРОТ и прожиточного минимума позволит ускорить восстановление потребительского спроса в стране, не исключают эксперты.

С 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет расти быстрее прожиточного минимума. Об этом во вторник, 6 октября, заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков. По его словам, при новой методике расчёта оба показателя будут вычисляться отдельно и перестанут зависеть друг от друга.

«С 2021 года эти две величины будут разорваны. При этом у нас минимальный размер оплаты труда станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения. В 2021 году это порядка 90 рублей, в 2022 году эта сумма уже достигает почти 500 рублей. То есть у нас показатели роста минимального размера оплаты труда будут более высокими, чем прожиточный минимум. Это, конечно же, один из инструментов борьбы с бедностью», — заявил Котяков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Ранее правительство России одобрило и внесло в Госдуму законопроект об изменении методики расчёта минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Как следует из документа, с 1 января 2021 года уровень МРОТ увеличится с текущих 12 130 до 12 792 рублей.

Отметим, что в настоящее время минимальный размер оплаты труда в России напрямую зависит от прожиточного минимума. Так, по закону МРОТ устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума за II квартал предшествующего года. Если прожиточный минимум за этот период оказался ниже аналогичного показателя в прошлом году, МРОТ не меняется.

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В новом подходе МРОТ будут рассчитывать на основе медианной заработной платы — значение, при котором 50% граждан получают больше этого уровня, а другая половина работников — меньше. По данным Росстата, в 2019 году медианный среднедушевой доход в России составил 26 365 рублей. С 2021 года размер МРОТ будет равен 42% от медианной зарплаты.

В результате начиная со следующего года уровень МРОТ в России будет автоматически повышаться при росте размера заработной платы. Такая концепция позволит обеспечить более быстрый рост доходов населения, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Уже в 2021 году правительство планирует обеспечить рост заработных плат в стране на 2,5%. Одновременно власти намерены изменить подход к формированию прожиточного минимума, что также положительно скажется на доходах россиян. Сейчас медианная зарплата почти в три раза больше, чем стоимость потребительской корзины», — отметил Деев в разговоре с RT.

Как отметил Антон Котяков, сегодня прожиточный минимум занижен на 5—36% в 61 из 85 регионов России. Такое положение дел усиливает социальное неравенство между регионами, уверен министр.

«В отдельных субъектах занижение прожиточного минимума на 30%, это говорит об одном — мы людям недофинансируем даже минимальный набор того, что они должны иметь для обеспечения своей повседневной жизни», — подчеркнул глава Минтруда.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

На сегодняшний день величина прожиточного минимума рассчитывается ежеквартально в целом по России и в каждом регионе отдельно на основании потребительской корзины. Речь идёт о минимальном наборе продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

Между тем в настоящий момент методика составления потребительской корзины устарела и требует пересмотра. Такую точку зрения в беседе с RT выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, параметры корзины не учитывают современные реалии и потребности россиян, такие как оплата мобильной связи, интернета и других средств коммуникации.

«В целом новый подход к расчётам данных показателей действительно можно считать работающим инструментом по борьбе с бедностью, так как он уже привязан к распределению доходов, а не только к показателю инфляции. В итоге при увеличении благосостояния работников будет повышаться граница бедности, что позволит повысить уровень жизни всех слоёв населения», — подчеркнула депутат.

Примечательно, что изменение методики расчёта и последующее за ней увеличение размера социальных выплат должно ускорить восстановление внутреннего спроса, который заметно просел в период пандемии. Об этом RT рассказал ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Инициатива потребует 133,6 млрд рублей в 2021 году, а в последующие годы бюджетные расходы будут лишь увеличиваться. Однако данные средства будут выделены беднейшим слоям населения, у которых имеется серьёзный неудовлетворенный спрос и низкие объёмы сбережений. В итоге эти деньги вернутся в экономику, но уже не как государственные расходы, а как потребительские траты россиян», — заключил эксперт.