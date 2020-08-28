Трудовая легализация: число самозанятых в России достигло 1 млн

По оценке ФНС, число зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн человек. С момента запуска эксперимента в январе 2019 года его участники вывели из серой зоны более 130 млрд рублей доходов и заплатили 3,5 млрд рублей налогов. Как отмечают эксперты, статус самозанятого упрощает взаимодействие предпринимателей с банками, а также позволяет гражданам защищать свои трудовые права и копить на пенсию. На этом фоне специалисты прогнозируют дальнейший рост числа желающих платить налог на профессиональный доход в ближайшие годы. Такая динамика может не только улучшить наполняемость бюджета, но и заметно снизить теневую занятость, считают аналитики.

Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн человек. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС).

«За время эксперимента с начала 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 130 млрд рублей и уплатили налоги на 3,5 млрд рублей. При этом у 82% зарегистрированных сейчас самозанятых не было официальных доходов от предпринимательской деятельности, а у 42% — вообще не было официальных доходов за год до постановки на учёт», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, к самозанятым относят людей, которые работают сами на себя, получают деньги за свои услуги от физических и юридических лиц, не имеют работодателя и не привлекают к своей деятельности дополнительных работников. При этом ежегодный доход таких граждан не должен превышать 2,4 млн рублей.

Самозанятые платят налог на профессиональный доход. При работе с физическими лицами его ставка составляет 4%, а при расчётах с ИП и организациями — 6%.

«Всё больше россиян начинают по достоинству оценивать налог на профессиональный доход. Легализация в статусе самозанятого даёт возможность стать «прозрачным» для банков и контрагентов, которым также нужно вести учёт. К тому же зарегистрироваться можно через приложение в смартфоне, избежав посещения ФНС, что могло бы стать серьёзным барьером для большинства. Важно также и то, что от статуса самозанятого можно отказаться в любой момент», — рассказал RT председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

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Помимо этого, официальная регистрация в качестве самозанятых позволяет гражданам защищать свои трудовые права и профессиональные интересы, а также копить на пенсию. Об этом в интервью RT рассказал вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

С 1 января 2019 года россияне начали платить налог на профессиональный доход в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. С января 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых заработал ещё в 19 регионах, а с 1 июля все субъекты России получили возможность присоединиться к инициативе.

По данным ФНС, в настоящий момент проект действует уже в 79 российских регионах, и ежедневно в качестве самозанятых регистрируются по 3,5 тыс. человек. При этом в сентябре специальный налоговый режим должен заработать ещё в пяти субъектах страны.

Как отметил Павел Сигал, первоначально власти рассчитывали на то, что в 2019 году в качестве самозанятых в России зарегистрируются порядка 200 тыс. человек. Между тем итоговый показатель оказался значительно выше и составил около 350 тыс. Более того, в 2020 году правительство ожидало увеличения числа самозанятых лишь до 800 тыс. человек.

«Хотя пандемия коронавируса внесла серьёзные коррективы в планы граждан и заставила пересматривать планы на будущее, вполне возможно, что в текущем году и в следующем на официальный учёт смогут встать не менее 30% от общего числа самозанятых в России. По разным данным, таких в стране насчитывается от 5 до 10 млн человек», — добавил Павел Сигал.

Отметим, что в соответствии с поручением Владимира Путина с 1 июля россияне смогут получать статус самозанятых не с 18, а уже с 16 лет. По словам президента, этим правом смогут воспользоваться около 3 млн граждан.

Согласно подсчётам ФНС, на сегодняшний день средний возраст участников эксперимента составляет 30—40 лет, при этом 6,5 тыс. самозанятых моложе 18 лет. Основные занятия самозанятых — такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги.

Зарегистрированные в качестве самозанятых россияне автоматически получают налоговый вычет в 10 тыс. рублей. Также по поручению президента в условиях пандемии коронавируса для таких граждан были предоставлены особые меры поддержки. Им в полной мере возвращается налог на профессиональный доход за 2019 год. Кроме того, в текущем году для них предусмотрен дополнительный налоговый капитал от государства в размере одного МРОТ (12 130 рублей), который можно будет направить на уплату будущих налогов.

«Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищённо и цивилизованно. Считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить», — заявлял Владимир Путин.

В последующие годы в результате действия программы опрошенные RT аналитики ждут улучшения собираемости налогов, что положительно скажется на бюджете страны. Помимо этого, одним из главных преимуществ проекта для экономики специалисты считают снижение теневой занятости.

«Обеление доходов такого большого количества граждан даёт правительству более полную информацию о реальных доходах населения в стране, а также о бедности. Данная информация позволяет продуктивнее оказывать помощь нуждающимся гражданам, экономя средства бюджета», — рассказал RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.