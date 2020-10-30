«Наблюдаем ренессанс российских курортов»: исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе о мерах по восстановлению туризма

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Ксения Чемоданова
В результате последствий пандемии коронавируса в России заметно вырос спрос на внутренние туристические направления. Отчасти интерес граждан к поездкам по стране стимулирует программа кешбэка для путешественников. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По её словам, инициативу стоит продлить на 2021 год, а после — сделать постоянной мерой поддержки отрасли. Также игроки рынка рассчитывают на возобновление въездного туризма к середине весны, что должно позволить отыграть значительную часть потерь и вернуться к докризисным показателям уже во второй половине следующего года.
«Наблюдаем ренессанс российских курортов»: исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе о мерах по восстановлению туризма
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

— Как на сегодняшний день участники российского туристического рынка переживают пандемию COVID-19? Какова ваша оценка текущего положения дел в отрасли?

— Очевидно, что российская туротрасль находится в иных реалиях по сравнению с предыдущим годом: большинство направлений по-прежнему закрыты, а часть путешественников на фоне сложной эпидемиологической обстановки пока оказываются от длительных и дальних поездок. Эти факторы негативно влияют на прибыль данного сегмента.

При этом во время пандемии произошла мобилизация всех ресурсов отрасли, что позволило многим её участникам пережить кризис без значимых потерь. С начала марта с рынка ушли несколько нишевых компаний, которые занимались определёнными локальными направлениями. В то же время более 4 тыс. юридических лиц продолжают работать и планируют дальше заниматься туристической деятельностью.

Стоит отметить, что частные турагенства, которые были посредниками туроператоров, оказались менее устойчивы к кризису. После отмены карантина по всей стране не открылись от 3 до 6 тыс. точек продаж. Это было самостоятельное решение компаний в виду общего снижения спроса на путёвки. Однако их уход с рынка не привёл к негативным последствиям для туристов. Все свои обязательства перед клиентами они выполнили.

— В период пандемии правительство России запустило ряд программ, направленных на поддержку ключевых отраслей экономики, включая туризм. Какие из этих инструментов стали наиболее востребованными у бизнеса?

— Ключевым инструментом стало постановление об отсрочке обязательств перед туристами. Речь идёт о договорах, которые были заключены до 31 марта 2020 года. Подобные послабления дали отрасли необходимую передышку, которая позволила участникам рынка остаться на плаву. Также помогли инициативы властей, направленные на популяризацию отдыха в России, и прямые субсидии участникам рынка.

  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

— С 15 октября в России стартовал второй этап программы кешбэка за поездки по России. Почему, на ваш взгляд, власти решили продлить инициативу? Ожидаете ли вы рост спроса на туры?

Первый этап программы хорошо себя показал и в определённой степени позволил операторам восполнить потери, возникшие на фоне ограничительных мер. В то же время акция действовала всего неделю, поэтому экономический эффект от программы был ограничен. Сейчас же власти пошли нам навстречу и увеличили срок права на кешбэк до 5 декабря. При этом отправиться в путешествия россияне смогут и в новогодние праздники. Ожидается, что подобные условия существенно подстегнут спрос на туры по внутренним направлениям в низкий сезон.

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В первые дни старта второй волны кешбэка операторы зафиксировали, что спрос на путёвки вырос на 68% по сравнению с аналогичными датами в прошлом году. Такая динамика сигнализирует, что россияне готовы путешествовать по своей стране, а скидка в 20% позволяет им это делать на выгодной основе.

— По вашим прогнозам, стоит ли ожидать продления программы в 2021 году?

— Мы выступаем за продолжение акции хотя бы на следующий год. Её действие имеет мультипликативный эффект: с одной стороны, она помогает отрасли, в которой задействованы миллионы людей, быстрее восстанавливаться от последствий пандемии, а с другой — позволяет россиянам не отказывать себе в путешествиях, несмотря на сокращение реальных доходов в период кризиса.

По этим причинам акции туристического кешбэка, на наш взгляд, должны стать одной из постоянных мер поддержки внутреннего туризма.

— Каковы сейчас предпочтения россиян? Куда граждане предпочитают чаще всего путешествовать внутри страны?

— В среднем по рынку глубина бронирований (период между датой бронирования и датой заезда) в данный момент небольшая и составляет 2—2,5 недели. Во-первых, сейчас традиционно низкий сезон для рынка, а, во-вторых, клиенты опасаются введения новых ограничительных мер в месте своего проживания или в выбранном курорте.

В то же время существенно растёт спрос на пакетные туры на новогодние даты. Большинство объектов на Красной Поляне, в Крыму и Алтайском Крае уже выкуплены. Из новых направлений популярны Великий Устюг и Байкал, который по итогам года может впервые войти в топ-10 самых посещаемых мест страны.

Во многом это связано с действующими чартерными программами, которые позволяют держать приемлемые цены на перелёт. Таким образом, в этом году мы наблюдаем второе рождение или ренессанс российских курортов.

— С августа 2020 года Россия начала восстанавливать международное авиасообщение с некоторыми странами. Как рынок реагирует на постепенное открытие части направлений?

— Открытие любых новых внешних направлений игроки рынка встречают с энтузиазмом, поскольку это приводит к росту бронирований и продаж. Даже ранее непопулярная у россиян Сербия после возобновления авиасообщения стала пользоваться спросом. Безусловно, объём продаж не сопоставим с прошлым годом, но всё равно хотя бы частичное открытие границ приносит прибыль туротрасли.

Более того, возобновление международных перелётов оказывает позитивный психологический эффект на потребителей: они перестают отказываться от путешествий как за пределы страны, так и внутри неё.

  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

— Какие ещё страны могут стать доступными для россиян уже в этот зимний сезон?

— Для открытия внешнего направления важно выполнение двух критериев. Первый — это количество заболевших в динамике на 100 тыс. человек населения. Второй — принцип взаимности, то есть государство должно заявить о готовности принимать иностранных туристов.

Так, принцип взаимности уже работает в отношении Доминиканской Республики, власти которой ждут российских граждан. Мы надеемся, что в случае стабилизации эпидемиологической обстановки страна появится в списке государств, разрешённых для въезда россиян, уже этой зимой. При этом, как свидетельствуют опросы, граждане очень ждут открытия курортов в Юго-Восточной Азии, но там перспектива пока ещё не так однозначна.

— Когда можно будет говорить о возобновлении въездного туризма в Россию?

— С января 2021 года граждане 52 государств получат возможность посетить Россию по электронной визе. В список вошли ключевые «поставщики» туристов на российские курорты — Китай и страны Европы. Это беспрецедентный шаг, который туристический рынок ждал на протяжении многих лет.

Хотя темпы роста объёмов въездного туризма пока ограничены сложной эпидемиологической обстановкой в мире, мы ожидаем, что постепенное открытие России для иностранных путешественников начнётся в марте—апреле 2021 года. В этом случае восстановление отрасли от последствий пандемии может заметно ускориться.

— Когда, по вашей оценке, туристический рынок России вернётся к докризисным показателям?

— Дальнейшее восстановление рынка во многом будет зависеть от динамики заболеваемости COVID-19. При позитивном варианте возврат к докризисным показателям будет возможен уже во второй половине 2021 года.

В то же время негативным фактором для рынка остаются закрытые границы, которые препятствуют полноценному развитию сегмента. Поэтому в подобной нестабильной ситуации отрасли не помешала бы поддержка государства в виде сокращения расходов на аренду и снижения налоговой нагрузки.

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