«Наблюдаем ренессанс российских курортов»: исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе о мерах по восстановлению туризма

В результате последствий пандемии коронавируса в России заметно вырос спрос на внутренние туристические направления. Отчасти интерес граждан к поездкам по стране стимулирует программа кешбэка для путешественников. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По её словам, инициативу стоит продлить на 2021 год, а после — сделать постоянной мерой поддержки отрасли. Также игроки рынка рассчитывают на возобновление въездного туризма к середине весны, что должно позволить отыграть значительную часть потерь и вернуться к докризисным показателям уже во второй половине следующего года.

— Как на сегодняшний день участники российского туристического рынка переживают пандемию COVID-19? Какова ваша оценка текущего положения дел в отрасли?

— Очевидно, что российская туротрасль находится в иных реалиях по сравнению с предыдущим годом: большинство направлений по-прежнему закрыты, а часть путешественников на фоне сложной эпидемиологической обстановки пока оказываются от длительных и дальних поездок. Эти факторы негативно влияют на прибыль данного сегмента.

При этом во время пандемии произошла мобилизация всех ресурсов отрасли, что позволило многим её участникам пережить кризис без значимых потерь. С начала марта с рынка ушли несколько нишевых компаний, которые занимались определёнными локальными направлениями. В то же время более 4 тыс. юридических лиц продолжают работать и планируют дальше заниматься туристической деятельностью.

Стоит отметить, что частные турагенства, которые были посредниками туроператоров, оказались менее устойчивы к кризису. После отмены карантина по всей стране не открылись от 3 до 6 тыс. точек продаж. Это было самостоятельное решение компаний в виду общего снижения спроса на путёвки. Однако их уход с рынка не привёл к негативным последствиям для туристов. Все свои обязательства перед клиентами они выполнили.

— В период пандемии правительство России запустило ряд программ, направленных на поддержку ключевых отраслей экономики, включая туризм. Какие из этих инструментов стали наиболее востребованными у бизнеса?

— Ключевым инструментом стало постановление об отсрочке обязательств перед туристами. Речь идёт о договорах, которые были заключены до 31 марта 2020 года. Подобные послабления дали отрасли необходимую передышку, которая позволила участникам рынка остаться на плаву. Также помогли инициативы властей, направленные на популяризацию отдыха в России, и прямые субсидии участникам рынка.

РИА Новости

© Виталий Тимкив

— С 15 октября в России стартовал второй этап программы кешбэка за поездки по России. Почему, на ваш взгляд, власти решили продлить инициативу? Ожидаете ли вы рост спроса на туры?

— Первый этап программы хорошо себя показал и в определённой степени позволил операторам восполнить потери, возникшие на фоне ограничительных мер. В то же время акция действовала всего неделю, поэтому экономический эффект от программы был ограничен. Сейчас же власти пошли нам навстречу и увеличили срок права на кешбэк до 5 декабря. При этом отправиться в путешествия россияне смогут и в новогодние праздники. Ожидается, что подобные условия существенно подстегнут спрос на туры по внутренним направлениям в низкий сезон.

Также по теме До 10 января 2021 года: правительство продлило программу туристического кешбэка в России Правительство России продлило программу туристического кешбэка до 10 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал...

В первые дни старта второй волны кешбэка операторы зафиксировали, что спрос на путёвки вырос на 68% по сравнению с аналогичными датами в прошлом году. Такая динамика сигнализирует, что россияне готовы путешествовать по своей стране, а скидка в 20% позволяет им это делать на выгодной основе.

— По вашим прогнозам, стоит ли ожидать продления программы в 2021 году?

— Мы выступаем за продолжение акции хотя бы на следующий год. Её действие имеет мультипликативный эффект: с одной стороны, она помогает отрасли, в которой задействованы миллионы людей, быстрее восстанавливаться от последствий пандемии, а с другой — позволяет россиянам не отказывать себе в путешествиях, несмотря на сокращение реальных доходов в период кризиса.

По этим причинам акции туристического кешбэка, на наш взгляд, должны стать одной из постоянных мер поддержки внутреннего туризма.

— Каковы сейчас предпочтения россиян? Куда граждане предпочитают чаще всего путешествовать внутри страны?

— В среднем по рынку глубина бронирований (период между датой бронирования и датой заезда) в данный момент небольшая и составляет 2—2,5 недели. Во-первых, сейчас традиционно низкий сезон для рынка, а, во-вторых, клиенты опасаются введения новых ограничительных мер в месте своего проживания или в выбранном курорте.

В то же время существенно растёт спрос на пакетные туры на новогодние даты. Большинство объектов на Красной Поляне, в Крыму и Алтайском Крае уже выкуплены. Из новых направлений популярны Великий Устюг и Байкал, который по итогам года может впервые войти в топ-10 самых посещаемых мест страны.

Во многом это связано с действующими чартерными программами, которые позволяют держать приемлемые цены на перелёт. Таким образом, в этом году мы наблюдаем второе рождение или ренессанс российских курортов.

— С августа 2020 года Россия начала восстанавливать международное авиасообщение с некоторыми странами. Как рынок реагирует на постепенное открытие части направлений?

— Открытие любых новых внешних направлений игроки рынка встречают с энтузиазмом, поскольку это приводит к росту бронирований и продаж. Даже ранее непопулярная у россиян Сербия после возобновления авиасообщения стала пользоваться спросом. Безусловно, объём продаж не сопоставим с прошлым годом, но всё равно хотя бы частичное открытие границ приносит прибыль туротрасли.

Более того, возобновление международных перелётов оказывает позитивный психологический эффект на потребителей: они перестают отказываться от путешествий как за пределы страны, так и внутри неё.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

— Какие ещё страны могут стать доступными для россиян уже в этот зимний сезон?

— Для открытия внешнего направления важно выполнение двух критериев. Первый — это количество заболевших в динамике на 100 тыс. человек населения. Второй — принцип взаимности, то есть государство должно заявить о готовности принимать иностранных туристов.

Так, принцип взаимности уже работает в отношении Доминиканской Республики, власти которой ждут российских граждан. Мы надеемся, что в случае стабилизации эпидемиологической обстановки страна появится в списке государств, разрешённых для въезда россиян, уже этой зимой. При этом, как свидетельствуют опросы, граждане очень ждут открытия курортов в Юго-Восточной Азии, но там перспектива пока ещё не так однозначна.

— Когда можно будет говорить о возобновлении въездного туризма в Россию?

— С января 2021 года граждане 52 государств получат возможность посетить Россию по электронной визе. В список вошли ключевые «поставщики» туристов на российские курорты — Китай и страны Европы. Это беспрецедентный шаг, который туристический рынок ждал на протяжении многих лет.

Хотя темпы роста объёмов въездного туризма пока ограничены сложной эпидемиологической обстановкой в мире, мы ожидаем, что постепенное открытие России для иностранных путешественников начнётся в марте—апреле 2021 года. В этом случае восстановление отрасли от последствий пандемии может заметно ускориться.

— Когда, по вашей оценке, туристический рынок России вернётся к докризисным показателям?

— Дальнейшее восстановление рынка во многом будет зависеть от динамики заболеваемости COVID-19. При позитивном варианте возврат к докризисным показателям будет возможен уже во второй половине 2021 года.

В то же время негативным фактором для рынка остаются закрытые границы, которые препятствуют полноценному развитию сегмента. Поэтому в подобной нестабильной ситуации отрасли не помешала бы поддержка государства в виде сокращения расходов на аренду и снижения налоговой нагрузки.