До 10 января 2021 года: правительство продлило программу туристического кешбэка в России

Правительство России продлило программу туристического кешбэка до 10 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для получения компенсации за путешествия по стране тур по-прежнему необходимо оплатить банковской картой МИР. Однако теперь поездка должна быть продолжительностью не менее двух ночей (ранее — четырёх), а минимальная цена путёвки больше не ограничивается. Максимальный возврат будет составлять 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. По мнению специалистов, инициатива позволит ускорить восстановление сферы туризма от последствий пандемии COVID-19 и станет стимулом для дальнейшего развития гражданской авиации.

Правительство России продлило программу туристического кешбэка. Соответствующее постановление в четверг, 1 октября, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года», — говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.

В правительстве добавили, что Ростуризм позднее объявит даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком. При этом условия второго этапа программы были заметно расширены.

«Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырёх до двух ночей, минимальная стоимость путёвки больше не ограничивается (ранее — 25 тыс. рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей (ранее — 15 тыс. рублей)», — уточнили в кабмине.

Для получения компенсации тур по-прежнему необходимо оплачивать банковской картой МИР. Кешбэк на неё будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Напомним, первый этап программы кешбэка действовал с 21 по 28 августа. Граждане могли получить частичную компенсацию потраченных средств в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей за оплату поездок по России продолжительностью не менее четырёх ночей и не дешевле 25 тыс. рублей. По данным Ростуризма, услугой воспользовались порядка 70 тыс. россиян, которые приобрели туры на 1,4 млрд рублей. Всего на реализацию инициативы правительство выделило 15 млрд рублей.

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По словам экспертов, действия властей позволят ускорить восстановление сферы туризма от последствий пандемии коронавируса. Так, туристические компании смогут компенсировать потери и сохранить поток путешественников в непростой период. Об этом в разговоре с RT рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

«Многие участники рынка увидели положительное влияние программы. Так, по итогам летнего сезона рекордный приток туристов уже зафиксировали власти Краснодарского края и Крыма. При этом продление инициативы вплоть до конца новогодних праздников должно расширить аудиторию тех, кто готов путешествовать по России. Новые условия сократят риски для туристов при построении планов отдыха на продолжительный период», — объяснил Коган.

Более того, продление выплат за отдых по России положительно скажется и на долгосрочном развитии внутреннего туризма. Как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, теперь в программе смогут участвовать и туристические агрегаторы, которые только начинают наращивать свою базу клиентов.

«Фактически речь идёт о комплексных мерах поддержки со стороны государства всех участников туристического рынка. Программа позволит существенно нарастить загрузку отелей и здравниц на российских курортах, а за счёт возврата части средств туристы смогут путешествовать с беспрецедентной скидкой 20%. Для сравнения: в других странах кешбэк за туры не превышает и 10%», — рассказал собеседник RT.

Полный улёт

Как отмечают специалисты, летом российские курорты пользовались высоким спросом у граждан. По данным туристического сервиса Туту.ру, в августе россияне чаще всего заказывали авиабилеты в Крым, Сочи и Анапу. Также в топ-10 популярных лётных направлений вошли Краснодар, Калининград и Минеральные Воды. При этом расширение программы кешбэка должно дополнительно подстегнуть интерес россиян к путешествиям по стране, уверены эксперты.

«Наши свежие опросы свидетельствуют, что большинство отечественных туристов не готовы тратить более 5 тыс. рублей за выходные. Поэтому отмена минимального ценового порога для участия в программе вместе с сокращением дней поездки до одного уикенда значительно увеличит число желающих выгодно отдохнуть в России», — рассказали RT в пресс-службе Туту.ру.

РИА Новости

© Виталий Аньков

В сложившейся ситуации 98% российских туристов, планирующих отпуск этой осенью, выбирают внутренние направления, хотя ещё год назад показатель не превышал 69%. В свою очередь, доля бронирований билетов за рубеж снизилась за последние 12 месяцев с 31 до 2%. Об этом RT рассказали специалисты интернет-сервиса Biletix. Помимо введения карантинных ограничений и закрытия границ с рядом государств, на изменение спроса повлияло и снижение среднего чека на авиаперевозки по России.

«На перелёты внутри страны на октябрь средняя цена на авиабилет туда и обратно составляет 6,3 тыс. рублей, в то время как год назад цифра была на 12,5% выше и находилась на уровне 7,2 тыс. рублей», — отмечают в Biletix.

Опрошенные эксперты не исключают, что восстановление туристического потока может стать дополнительным стимулом для ускоренного развития гражданской авиации. По данным Росавиации, по итогам лета ежемесячный пассажиропоток российских аэропортов вырос почти в девять раз по сравнению с показателем конца весны. В августе авиакомпании перевезли почти 18 млн человек против 2 млн в мае 2020 года.

«Продление программы кешбэка увеличит мобильность россиян, что положительно скажется на пассажиропотоке внутри страны. Когда граждане знают, что могут получить возврат части денег, то они будут готовы путешествовать с большим комфортом. В итоге дополнительную прибыль получат авиалинии, рестораны, отели и другие смежные отрасли», — заключил Дмитрий Горин.