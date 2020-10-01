Кабмин продлил программу туристического кешбэка в России

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Российское правительство продлило до 10 января 2021 года программу туристического кешбэка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом информирует пресс-служба кабмина.
Кабмин продлил программу туристического кешбэка в России
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года», — указано в сообщении.

В правительстве добавили, что теперь в программе могут также принять участие туристические агрегаторы.

Ростуризм позднее объявит даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком.

«Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырёх до двух ночей, минимальная стоимость путёвки больше не ограничивается (ранее — 25 тыс. рублей)», — уточнили в кабмине.

При этом максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.

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