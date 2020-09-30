Снова в небе: с чем связан резкий рост пассажирских авиаперевозок в России

По данным Росавиации, пассажиропоток российских аэропортов за август 2020 года составил 18 млн человек. В течение лета ежемесячное число перелётов увеличилось почти в девять раз. Аналитики объясняют рост показателя ослаблением карантинных ограничений, наступлением сезона отпусков и открытием некоторых международных направлений. При этом стабильный спрос на авиабилеты может положительно сказаться на восстановлении туристической отрасли в России, не исключают эксперты. Куда предпочитают летать россияне после карантина — в материале RT.

По итогам лета ежемесячный пассажиропоток российских аэропортов вырос почти в девять раз по сравнению с показателем конца весны. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 30 сентября, данные Росавиации. Так, в августе авиакомпании перевезли почти 18 млн человек, в то время как в мае это значение не превышало 2 млн.

Заметное восстановление гражданской авиации опрошенные RT аналитики связывают со снятием карантинных ограничений. Напомним, что с 9 июня в Москве был отменён введённый в марте режим самоизоляции. Большинство регионов последовали примеру столицы, что вызвало рекордный спрос на билеты.

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«В период карантина граждане были ограничены в передвижении, поэтому накопился отложенный спрос, который россияне стремились реализовать. Кроме того, если в июне и июле часть граждан всё ещё опасались покидать свой регион на фоне неопределённости ситуации с коронавирусом, то в августе многие всё же решились на это», — отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Рост пассажиропотока в августе обусловлен в том числе и сезоном отпусков. Так, специалисты указывают на рекордные продажи билетов на российские курорты. Как рассказали RT в пресс-службе туристического сервиса «Туту.ру», летом у россиян наибольшим спросом пользовались перелёты в Крым, Сочи и Анапу. Помимо этого, в топ-10 популярных лётных направлений вошли Краснодар, Калининград и Минеральные Воды.

По словам руководителя направления «Авиабилеты» сервиса «Туту.ру» Ольги Епихиной, осенью спрос на авиабилеты остался стабильным. Путешественники продолжили бронировать места до морских курортов. Также в список востребованных маршрутов вошла Казань, которой летом не было в перечне популярных направлений.

«Во многом на повышение спроса повлияли низкие цены на перелёты. Так, стоимость авиабилетов этим летом оказалась почти на четверть меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Средний чек на маршруты по России категории «туда и обратно» сократился на 24% — с 15,7 до 12 тыс. рублей. На осень показатель пока находится на уровне 10,8 тыс. рублей, что на 17% ниже, чем в прошлом году», — рассказала Епихина в разговоре с RT.

Примечательно, что возвращение полётных программ по стране стало дополнительным стимулом для восстановления туристической отрасли. Как рассказал RT руководитель отдела перевозок группы компаний AsstrA Антон Сейчасов, открытие популярных пляжных направлений позволило туроператорам покрыть часть потерь, возникших из-за пандемии.

«Например, летом около 80% всех пассажирских перевозок в Сочи приходится на туристов, поэтому туроператоры очень ждали снятия ограничений хотя бы на время сезона отпусков. Также в пользу оперативного восстановления внутреннего туризма сыграла программа кешбэка, которая предполагает возврат части денег за туры по России. Продление данной инициативы может поддержать отрасль в низкий сезон», — подчеркнул Сейчасов.

РИА Новости

© Алексей Майшев

Напомним, программа кешбэка действовала с 21 по 28 августа. Граждане могли получить частичную компенсацию средств за оплату поездок по России. По данным Ростуризма, услугой воспользовались более 60 тыс. россиян, которые приобрели туров на 1,4 млрд рублей. 10 сентября премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству подготовить документы по продлению программы на 2021 год.

Внешний фактор

Наблюдаемый рост воздушных пассажирских перевозок аналитики также объясняют частичным открытием внешних границ. Так, в августе Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией и Абхазией. В сентябре россиянам разрешили поездки в Египет, ОАЭ, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Черногорию, Польшу, Южную Корею и на Мальдивы.

Расширение маршрутной сетки спровоцировало резкий спрос на билеты за рубеж. По данным Росавиации, в августе пассажиропоток на международных авиалиниях российских аэропортов вырос в 8,2 раза — до 911,6 тыс. Абсолютными лидерами стали рейсы до Антальи и Стамбула, свидетельствуют данные «Туту.ру».

«Доля самостоятельных бронирований билетов в Турцию в августе увеличилась в 11 раз по сравнению с прошлым годом. Также серьёзный рост интереса наблюдался при открытии перелётов в Минск, Бишкек и Нур-Султан. При этом цены на осенние бронирования в страны ближнего зарубежья в среднем составляют 19,4 тыс. рублей, что сопоставимо с показателем 2019 года, а ценник на европейские направления вырос на 6%. Это говорит о том, что россияне соскучились по зарубежным поездкам», — подчеркнула Ольга Епихина.

Между тем, как отмечает Антон Сейчасов, на фоне постепенного открытия внешних границ большинство международных авиамаршрутов по-прежнему остаются недоступными для россиян. В связи с этим полное восстановление российской авиационной отрасли может произойти только в 2021 году, считает эксперт.

«Власти аккуратно увеличивают число зарубежных направлений, которые помогают восполнить потери авиа- и туристическим отраслям. В то же время неопределённость ситуации с коронавирусом в мире по-прежнему сохраняется. Число заболевших COVID-19 вновь начало расти, поэтому риск возвращения ограничений остаётся достаточно высоким. Впрочем, говорить о возобновлении режима самоизоляции и полном закрытии границ пока не приходится, что даёт авиаперевозчикам шансы на оперативное восстановление уже в следующем году», — пояснил Сейчасов.