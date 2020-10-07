«В список вошли 52 страны»: Мишустин утвердил перечень государств для получения электронной визы в Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень государств, граждане которых смогут получить электронную визу в РФ с 2021 года. Пересечь границу можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а путешествовать — по всей стране. Максимальный срок пребывания обладателей виз в России будет ограничен 16 днями, а консульский сбор составит $40. По словам экспертов, упрощённый порядок оформления въездного документа позволит ускорить восстановление российской туристической отрасли от последствий пандемии. При этом в правительстве прогнозируют рост инвестиционной привлекательности регионов.

С 2021 года граждане более 50 государств получат возможность посетить Россию по электронной визе. Соответствующий перечень в среду, 7 октября, утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, например, получить электронную визу в Россию смогут жители Евросоюза, Турции, Саудовской Аравии, Китая, Индии, Японии, а также некоторых других азиатских и ближневосточных стран.

«В список вошли 52 страны. Это все те государства, гражданам которых был разрешён въезд по электронной визе в Россию в рамках пилотного проекта. В перечень не включён Катар, так как с 23 февраля 2020 года между нашими странами действует безвизовый режим», — говорится в сообщении кабмина.

Отметим, что пилотный проект по введению электронной визы стартовал в ещё 2017 году, но имел ряд ограничений. Так, иностранцы могли пересечь границу только через погранпункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. Более того, приезжие граждане не могли покидать пределы этих регионов.

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«Теперь электронная виза распространится по всей России. Пересечь границу можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а путешествовать — по всей стране. Кроме того, увеличится срок пребывания иностранных граждан в России с восьми до 16 дней», — уточнили в правительстве.

Электронную визу можно будет оформить по интернету для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. При этом для её получения не потребуются приглашения, бронирования в отелях или иные документы, подтверждающие цель поездки. Консульский сбор составит $40, а детям до шести лет визу оформят бесплатно.

Как ожидают в правительстве, введение электронной визы «поможет развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность регионов и будет способствовать росту экономики в целом».

По оценке Российского союза туриндустрии (РСТ), в 2019 году число посетивших Россию иностранных граждан выросло более чем на 20% по сравнению с 2018-м. В общей сложности за прошлый год благодаря зарубежным туристам экономика страны получила порядка $10 млрд.

Между тем в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, введения карантинных ограничений и закрытия границ российская туристическая отрасль понесла значительные потери. Об этом 30 сентября во время пресс-конференции заявил президент РСТ Андрей Игнатьев.

«Потери от закрытия границ для въездного туризма мы оцениваем порядка $7 млрд. К концу года, я думаю, они будут оцениваться в объёме порядка $8—9 млрд», — отметил он.

РИА Новости

© Евгений Биятов

Как рассказал Игнатьев в интервью RT, эксперимент с введением электронных виз был признан успешным. В результате власти приняли решение распространить проект на всю страну в качестве одной из главных стимулирующих мер для восстановления туризма.

«К примеру, только в марте 2020 года МИД России выдал 151 тыс. электронных виз для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Упрощение визовых формальностей — это одна из мер нефинансовой поддержки въездного туризма», — подчеркнул Андрей Игнатьев.

По мнению шеф-аналитика ГК «ТелеТрейд» Петра Пушкарёва, продолжительность оформления визы в консульском отделе ранее заставляла иностранцев зачастую отказываться от посещения России. Между тем возможность оформить электронный въездной документ избавляет от бюрократических процедур и экономит время, отметил эксперт.

«Кроме того, существенное снижение стоимости оформления въездных документов также будет способствовать повышению привлекательности России как туристического направления. Ранее за оформление визы иностранцам бы пришлось потратить $100—130, а с 2021 года — только $40», — добавил Пушкарёв.

По его словам, продление срока пребывания в стране до 16 дней также полностью соответствует потребностям иностранных туристов. За этот срок путешественники смогут посетить несколько городов России, что окажет положительное влияние и на транспортную сферу, в частности авиаперевозки, уверен Пётр Пушкарёв.

Задел на будущее

Как отметил Андрей Игнатьев, в полной мере положительный эффект от введения электронных виз российская туристическая отрасль сможет ощутить после открытия авиасообщения с теми государствами, которые традиционно формировали въездной турпоток. В частности, речь идёт о Китае и Германии.

«Эффективной мерой было бы бесплатное оформление повторных виз для тех иностранных туристов, кто не смог приехать в Россию из-за пандемии. Единую электронную визу также предлагали сделать многократной на срок 90—120 дней и разрешить оформлять её за три месяца до предполагаемой поездки», — добавил Игнатьев.

По мнению Петра Пушкарёва, после окончания пандемии и открытия авиасообщения туристический поток направится в развитые туристические локации, такие как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Сочи, Дальний Восток. По мнению эксперта, в дальнейшем иностранных посетителей нужно будет привлекать в другие регионы России.

«Помимо упрощения визового режима, необходимо будет и дальше развивать туристическую инфраструктуру в стране. Нужно больше маленьких недорогих отелей, ресторанов, оборудованных мест отдыха и туристических маршрутов», — заключил эксперт.