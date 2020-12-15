Энергетический стимул: как восстановление мировых цен на нефть может отразиться на экономике России в 2021 году

Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз по спросу на нефть в 2020 и 2021 годах. В организации объясняют это последствиями второй волны пандемии COVID-19 и спадом потребления авиакеросина в мире. Между тем восстановление глобального энергорынка может ускориться уже во второй половине 2021 года за счёт масштабной вакцинации населения и действий стран — участниц сделки ОПЕК+, считают аналитики. На этом фоне эксперты допускают рост цен на нефть выше $55 в следующем году, что должно позитивно отразиться на состоянии российской валюты и бюджета.

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз по спросу на нефть в 2020 и 2021 годах. Согласно опубликованному во вторник, 15 декабря, отчёту организации, по итогам текущего года потребление энергосырья в мире составит 91,2 млн баррелей в сутки, а не 91,3 млн, как ожидалось ранее. По сравнению с показателем 2019 года значение снизится на 8,8 млн баррелей в день.

Как полагают эксперты МЭА, уже в 2021 году мировой спрос на нефть начнёт восстанавливаться и вырастет на 5,7 млн баррелей в сутки. Впрочем, ранее в агентстве прогнозировали более высокие темпы роста — вблизи 5,8 млн.

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Специалисты организации объясняют свою оценку последствиями второй волны пандемии коронавируса. Так, повторное введение карантинных ограничений в ряде стран снизило мобильность населения и обернулось серьёзным падением спроса на авиакеросин. В 2021 году мировой спрос на этот вид топлива будет на 3,1 млн баррелей в сутки ниже относительно показателей 2019-го, прогнозируют в МЭА.

В то же время поддержку мировому рынку энергоносителей должно оказать уверенное восстановление спроса на автомобильное горючее. Согласно оценке агентства, в 2021 году глобальное потребление бензина и дизельного топлива достигнет 97—99% от уровня 2019-го.

Одним из определяющих факторов для мировой энергетической отрасли в 2021 году должна стать масштабная вакцинация населения от COVID-19. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. По его словам, если большинству государств удастся оперативно справиться с пандемией, число перевозок мире значительно возрастёт, что приведёт к увеличению спроса на топливо.

«Уже сейчас можно наблюдать признаки восстановления рынка. Запасы нефти в хранилищах и танкерах продолжают падать. Традиционно игроки накапливают сырьё, когда у них нет возможности его продать. Между тем в настоящий момент мы видим обратную ситуацию. Спрос на углеводороды активизировался, в первую очередь со стороны китайских производителей», — отметил эксперт.

Хотя пандемия коронавируса продолжит оказывать давление на мировой энергорынок в ближайшее время, в 2021 году спрос на углеводороды будет расти быстрее предложения, считает Миронюк. Такое положение дел аналитик связывает с действиями стран — участниц сделки ОПЕК+.

Напомним, в рамках договора государства — экспортёры сырья ограничивают добычу нефти и тем самым пытаются добиться баланса между спросом и предложением углеводородов на мировом рынке. Политика участников сделки должна удержать нефтяные цены от новых обвалов.

С 1 января 2021 года государства планировали смягчить условия сделки и увеличить общий объём добычи на 2 млн баррелей в день. Впрочем, по итогам переговоров 3 декабря стороны решили действовать более осторожно и нарастить производство сырья лишь на 500 тыс. баррелей в день.

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Как рассказал RT старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин, отказ от резкого увеличения нефтедобычи был позитивно воспринят мировыми инвесторами. На этом фоне стоимость сырья эталонной марки Brent впервые с марта превысила психологическую отметку $50 за баррель, а на торгах 10 декабря в моменте поднималась до $51.

«Решение ОПЕК+ позволяет инвесторам рассчитывать на то, что уже в I квартале 2021 года на мировом рынке нефти возникнет дефицит объёмом 700 тыс. баррелей в сутки. Если все члены объединения будут качественно выполнять условия договора, то уже во второй половине следующего года нефтяные котировки могут вернуться к докризисным уровням», — подчеркнул Громадин.

Похожей оценки придерживается и Евгений Миронюк. По его мнению, в результате массовой вакцинации и снятия трансграничных ограничений во второй половине года нефтяные цены будут стремиться к отметке $60 за баррель.

Финансовое укрепление

Ожидаемое восстановление нефтяных цен может сыграть в пользу существенного укрепления российской валюты. Как полагает Евгений Миронюк, при отсутствии глобальных экономических шоков в 2021 году удорожание нефти должно способствовать снижению курса доллара и евро к отметкам 68 и 80 рублей соответственно.

Одновременно рост стоимости сырья позволит быстрее сократить отрицательную разницу между доходами и расходами российского бюджета. Такую точку зрения в беседе с RT выразил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

Отметим, что на 2020 год в российском бюджете заложена базовая цена нефти на уровне $42,4 за баррель, а на 2021-й — $43. В рамках бюджетного правила, если сырьевые котировки опускаются ниже данной отметки, недополученные нефтегазовые доходы компенсируются за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Если же стоимость сырья на рынке поднимается выше этого показателя, сверхдоходы, напротив, направляют в ФНБ.