«Взвешенный и сбалансированный закон»: Госдума одобрила проект федерального бюджета на три года

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021—2023 годы. Как следует из документа, в течение следующих трёх лет расходы государственной казны будут превышать доходы. Пополнять бюджет власти планируют за счёт нефтегазовых поступлений и увеличения госдолга. При этом основной финансовый закон страны сохранил социальную направленность. В частности, увеличены расходы на образование, здравоохранение и поддержание рабочих мест в пострадавших от пандемии отраслях.

В четверг, 26 ноября, Государственная дума в третьем чтении одобрила проект закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.

«Мы приняли очень взвешенный и сбалансированный закон. Мы снизили нагрузку на бизнес. Страховые взносы на малое и среднее предпринимательство сократились в два раза. Мы снизили нагрузку на высокотехнологичные отрасли. Мы увеличили расходы на социальную сферу», — заявил во время выступления в Госдуме глава Минфина Антон Силуанов.

Принятый закон предусматривает устойчивый рост доходов бюджета. В 2021 году они составят 18,76 трлн рублей, в 2022-м — 20,64 трлн, а в 2023-м — 22,26 трлн.

Бюджетные расходы также будут увеличиваться на протяжении всего трёхлетнего периода. Как ожидается, в 2021 году траты государственной казны составят 21,52 трлн, в 2022-м — 21,88 трлн, а в 2023-м достигнут 23,67 трлн рублей.

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Таким образом, в течение следующих трёх лет расходы казны будут превышать доходы. Согласно документу, в 2021 году дефицит бюджета составит 2,75 трлн (2,4% ВВП), в 2022-м — 1,25 трлн (1% ВВП) , а в 2023-м — 1,41 трлн рублей (1,1% ВВП).

«В период рецессии из-за пандемии приходится наращивать траты и уходить в дефицит, чтобы помогать населению, жизненно необходимым объектам и отраслям. Впрочем, объём бюджетного дефицита до 3% ВВП не представляет угрозы для экономики. Тем более что частично покрыть отрицательную разницу между доходами и расходами казны можно будет за счёт нефтегазовых поступлений», — рассказал RT Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУВШЭ Георгий Остапкович.

Как ожидается, в 2022 и 2023 годах дополнительные поступления в казну от продажи нефти и газа составят 703 млрд и 787 млрд рублей соответственно. Впрочем, основным источником финансирования бюджетного дефицита станут государственные заимствования. Уже в 2021 году в чистом виде они могут составить около 2,94 трлн рублей, в 2022-м — 1,87 трлн, а в 2023-м — 2,39 трлн, пишет ТАСС.

«Для финансирования дефицита бюджета Россия сейчас может без всяких рисков смело увеличивать госдолг. На данный момент он у нас остаётся одним из самых низких в мире и составляет лишь около 20% ВВП. Для сравнения, в Японии госдолг превышает 250% ВВП, а в США — 120%», — добавил Георгий Остапкович.

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Основными приоритетами бюджета на предстоящие три года стали послания президента, обозначенные им национальные планы развития страны и социальные обязательства перед гражданами. Об этом в четверг заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, особое внимание было уделено и поддержке регионов.

Напомним, в июле Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В рамках документа президент поручил в течение десяти лет повысить ожидаемую продолжительность жизни в России до 78 лет, снизить уровень бедности в два раза, достигнуть темпов роста ВВП выше среднемирового и обеспечить устойчивое увеличение доходов населения.

«Президент всё сделал для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счёт государства, не за счёт людей. Увеличены расходы на здравоохранение и преодоление пандемии. Да, это те деньги, которые могли пойти в другие отрасли, но сегодня нужно думать о людях, спасать их», — заявил Вячеслав Володин.

Так, в 2021 году на социальную политику планируется направить 5,6 трлн рублей, в 2022-м — 5,7 трлн, а в 2023-м — 6,05 трлн. При этом расходы государственной казны на здравоохранение и образование составят 1,12 и 1,08 трлн рублей соответственно в 2021 году, 1,1 и 1,04 трлн — в 2022-м, 1,1 и 1,08 трлн — в 2023-м.

«В настоящий момент необходимо добиться того, чтобы социальные расходы росли быстрее всех остальных статей бюджета. Этот принцип действует в большинстве развитых стран. Скорее всего, заложенный в цифрах по социальной политике рост будет возможен за счёт компенсации пособий и пенсионных программ, а также дополнительного финансирования сферы образования», — отметил в интервью RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Плановое восстановление

Отметим, что проект бюджета свёрстан на основе прогноза социально-экономического развития. Он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением COVID-19. Согласно прогнозу, в 2021 году ВВП России вырастет на 3,3%, в 2022-м — на 3,4%, а в 2023 — на 3%. При этом предполагается, что в течение всего трёхлетнего периода инфляция не будет превышать 4%.

Прогнозный объём российского ВВП составит 115,53 трлн рублей в 2021 году, 124,22 трлн — в 2022-м и 132,82 трлн — в 2023-м.

Закон также предусматривает распределение средств на финансовое обеспечение общенационального плана восстановления экономики. В 2021 году соответствующая сумма составит 638,9 млрд рублей.