«Удалось сохранить стабильность»: Путин исключил введение общенационального локдауна в России

Владимир Путин исключил введение общенационального локдауна в стране. По его словам, власти будут принимать точечные решения для борьбы с пандемией COVID-19, чтобы максимально сохранить функционирование бизнеса. В то же время президент позитивно оценил общую ситуацию в национальной экономике. Он отметил, что государство прошло сложный период ограничений лучше многих других стран. При этом текущее положение дел стало возможным благодаря мерам господдержки, считают эксперты.

У правительства России нет плана по введению тотальных ограничений для бизнеса и граждан на фоне пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 29 ноября, заявил Владимир Путин во время выступления на ежегодном инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!».

«Мы чётко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается», — подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что в случае обострения эпидемиологической обстановки в каждом регионе будут приниматься «оправданные, точечные решения», чтобы максимально сохранить непрерывную деятельность ключевых отраслей экономики.

Напомним, с 30 марта по 12 мая 2020 года в стране в рамках борьбы с коронавирусом действовал всеобщий режим нерабочих дней. В этот период большинство предприятий из разных отраслей были закрыты. На этом фоне правительство реализовало ряд мер по поддержке наиболее пострадавших компаний. В частности, речь идёт о налоговых послаблениях и предоставлении кредитных каникул, льготных займов.

«Для России безусловным приоритетом является защита жизни и здоровья российских граждан, наших семей. Об этом я много раз уже говорил. В этой логике мы выстраивали и будем выстраивать наши действия в период эпидемии, формировали пакет антикризисных мер, нацеленных на сохранение рабочих мест, доходов граждан, стимулирование новых заказов в производственных цепочках. Отмечу, что общий объём федеральных средств такой поддержки в текущем году составляет около 4,5% ВВП», — констатировал Путин.

Президент добавил, что спад ВВП страны по итогам 2020 года составит около 4%, что, по его словам, ниже, чем в большинстве других государств. Отчасти это связано с особенностями структуры национальной экономики, отмечают эксперты. По их словам, сильнее других от пандемии пострадал потребительский сектор, на который в России приходится порядка 20% ВВП, в отличие от других стран Европы, в которых этот показатель зачастую превышает 50% ВВП.

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В ходе своего выступления президент признал, что не все компании успели восстановиться, поэтому предложил продлить действие отсрочки по налогам и страховым взносам для малого и среднего бизнеса дополнительно на три месяца. Также глава государства принял решение продлить мораторий на проверки подобных предприятий до конца 2021 года.

«Несмотря на все трудности текущего года, в России в целом удалось сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции, обеспечить устойчивость финансовой ситуации на рынке», — отметил Путин.

Как заявил на полях форума министр финансов Антон Силуанов, меры поддержки россиян и экономики стоили 4,5 трлн рублей. Более того, значительная часть бюджета в ближайшие годы будет направлена на помощь наиболее уязвимым слоям населения, включая пенсионеров и низкооплачиваемых работников.

«Так, на социальные вопросы в бюджете 2021 года заложено более 35% всех расходов», — подчеркнул глава Минфина.

Жилищный рекорд

Особое внимание участников форума привлекло резкое увеличение темпов роста ипотечного кредитования в стране. Всего с начала 2020 года банки выдали россиянам более 1 млн ипотечных кредитов на 2,7 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования компании «ДОМ.РФ» и агентства Frank RG. В сентябре кредитные организации оформили рекордное количество жилищных займов — более 180 тыс. — на сумму 470 млрд рублей.

«Рынок ипотеки в этом году может достичь рекордных 3,6 трлн рублей выдач, увеличившись на четверть к показателям прошлого года. При этом на долю льготной ипотеки придётся около 900 млрд рублей, или четверть от общего объёма выдач», — подчеркнул заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В апреле по инициативе президента России Владимира Путина власти запустили программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых, которая изначально действовала до 1 ноября 2020 года. Согласно её условиям, россияне могут получить займы с соответствующей ставкой на покупку квартир стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей в остальных регионах страны. 27 октября правительство продлило сроки инициативы до 1 июля 2021 года.

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Как заметил Владимир Путин, повышение доступности жилья для граждан в определённой степени создаёт риски роста цен на недвижимость. Согласно последним оценкам «ДОМ.РФ», с начала этого года стоимость квадратного метра в российских новостройках подорожала на 10,5%. Почти половину роста цены обеспечила льготная ипотека, которая вызвала ажиотажный спрос на квартиры, объясняют эксперты.

«С повышением доступности ипотеки нужно увеличить предложение на жилищном рынке, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на жильё. Мы эту угрозу видим, иначе весь эффект от снижения ставок сойдёт на нет», — рассказал президент.

В то же время прогнозируемый рост популярности жилищных кредитов не приведёт к возникновению ипотечного пузыря в банковском секторе. Об этом в кулуарах форума рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что в развитых странах доля клиентов с ипотекой доходит до 50%, в то время как в России этот показатель заметно ниже.

«Сейчас у нас уровень проникновения ипотеки не очень большой. У нас где-то 6% людей имеют ипотеку. Поэтому потенциал роста рынка ипотеки есть, но он должен развиваться поступательно, без этих пузырей», — заметила Набиуллина.

Отметим, что доля просроченной задолженности свыше 90 дней по жилищным кредитам в настоящее время составляет около 1,5% и находится на одном из самых низких уровней за всю историю ипотечного рынка страны. Для сравнения, по другим кредитам показатель превысил 8%, свидетельствуют данные отчёта «ДОМ.РФ» по рынку за III квартал 2020 года.