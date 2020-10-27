До 1 июля 2021 года: правительство России продлило программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года. По оценкам властей, инициатива позволит дополнительно выдать кредиты по сниженной ставке на сумму 1,8 трлн рублей. По мнению экспертов, действия правительства приведут к повышению доступности квартир и улучшению жилищных условий граждан. При этом поддержку также получат застройщики, что ускорит восстановление строительной отрасли от последствий пандемии. Как в этих условиях могут измениться цены на жильё в России — в материале RT.

Правительство России продлило срок действия программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление во вторник, 27 октября, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Продление программы позволит выдать ещё 600 тыс. кредитов на 1,8 млрд рублей. Из них 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца года», — отмечается в сообщении на сайте правительства.

В апреле по инициативе президента России Владимира Путина власти запустили программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых, которая изначально действовала до 1 ноября 2020 года. Согласно её условиям, россияне могут получить займы с соответствующей ставкой на покупку квартир стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей в остальных регионах страны.

«Продление инициативы направлено на улучшение жилищных условий россиян и поддержание высокого спроса на недвижимость. До конца года ожидается, что общая сумма выданных займов составит 3 трлн рублей. При этом более 60% сделок будет проходить по программе льготной ипотеки под 6,5%», — подчеркнул в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Как отмечают эксперты, действие инициативы также привело к рекордному снижению средней ставки по жилищным кредитам в России. По итогам августа показатель обновил исторический минимум и опустился до 7,16% годовых, свидетельствуют данные Центробанка.

Традиционно банки следят за изменением ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных. В июле Банк России снизил ключевую ставку до минимума за весь постсоветский период (4,25% годовых) и с тех пор удерживает её на этом уровне.

«Общее снижение ставок по кредитам на жильё может продолжиться и в 2021 году, если регулятор снизит ключевую ставку. Возможно, что уменьшить показатель до 4% годовых Банк России решится уже в декабре, тогда средние ипотечные ставки рискуют опуститься ниже 7%. Это усилит спрос на недвижимость», — рассказал Артём Деев.

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Отметим, что всего с начала 2020 года банки выдали россиянам более 1 млн ипотечных кредитов на 2,7 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования компании «ДОМ.РФ» и агентства Frank RG. В сентябре кредитные организации оформили рекордное количество жилищных займов — более 180 тыс. на сумму 470 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель вырос на 71% в количественном выражении и почти вдвое — в денежном.

При этом увеличение кредитного портфеля банков вряд ли может привести к возникновению ипотечного пузыря. Такое мнение в беседе с RT выразил шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

«Просрочка по данным типам платежей на рынке новостроек за первое полугодие этого года выросла суммарно на 541 млн рублей — до 6,3 млрд рублей. Такое положение дел не является значимой долговой нагрузкой, которая бы могла стать для финансовой системы серьёзной проблемой», — отметил эксперт.

В то же время увеличение числа участников льготных программ жилищного кредитования послужило одним из стимулов ускоренного восстановления строительной отрасли, рассказал RT заместитель руководителя аналитического центра «ДОМ.РФ» Никита Белоусов. По его словам, без программ льготного кредитования объёмы продаж жилья могли снизиться на 30—40%.

Без лишних скачков

В период с июля по сентябрь российские застройщики вывели на рынок на 37% больше проектов многоквартирных домов, чем в II квартале 2020 года, приводит данные «ДОМ.РФ». Между тем количество объектов, которые строятся по новой схеме финансирования проектов, превысило число домов, возводимых по старым правилам. Об этом сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

«Сейчас в стране строится почти 98,8 млн квадратных метров жилья, из которых 43,3 млн «квадратов» реализуется с использованием счетов эскроу. Мы видим каждый дом, который возводится в стране в рамках долевого строительства, сейчас их 9,3 тыс., при этом 4213 домов строится с привлечением средств дольщиков на специальные счета эскроу, а 4196 домов — по старым правилам. Оставшиеся дома возводятся без привлечения средств граждан с 1 июля 2019 года», — подчеркнул Мутко.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Напомним, что с 1 июля 2019 года девелоперы не могут напрямую привлекать деньги дольщиков. Свои средства на приобретение жилья граждане размещают на так называемых счетах эскроу. Речь идёт о специальном банковском счёте для безопасного проведения сделок между компаниями и населением.

Деньги на покупку недвижимости хранятся в банке до полного выполнения застройщиком своих обязательств. Таким образом, строительная компания сможет получить средства дольщиков только после введения жилья в эксплуатацию. Сами строительные работы исполнители ведут за счёт банковских кредитов.

«Такая форма строительства работает во многих развитых странах и эффективно помогает избежать проблем с обманутыми дольщиками. По нашим прогнозам, в период до конца 2023 года подобные проекты (с прямым привлечением средств дольщиков. — RT) навсегда уйдут с рынка», — подчеркнул в разговоре с RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Примечательно, что на фоне растущего спроса и изменения норм строительства специалисты не ожидают существенного повышения цен на жильё в среднесрочной перспективе. По словам Кричевского, по итогам 2021 года средняя стоимость квадратного метра в стране может увеличится ещё на 2—3% за счёт ажиотажа на фоне низких ипотечных ставок.

«При этом крупные девелоперы пытаются сейчас вывести на продажу максимальное количество жилья, чтобы успеть продать его по выгодным для себя условиям. Впрочем, продолжение данной тенденции рискует обернуться затовариванием рынка. В итоге в течение следующих двух лет цены на квартиры могут опуститься до уровней 2019 года», — заключил аналитик.