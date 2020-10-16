Выгодный сезон: 44% россиян считают текущий момент подходящим для покупки жилья

Доля граждан, считающих текущий момент благоприятным для покупки жилья, достигла максимального уровня с начала года и составила 44%. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ. По словам экспертов, настроения россиян в жилищной сфере вернулись к состоянию до пандемии. Уверенный рост спроса на недвижимость специалисты объясняют действием программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, а также рекордным снижением ставок по жилищным кредитам. Хотя ажиотаж на российском рынке жилья продолжает расти, аналитики не ожидают значительного удорожания квадратного метра в России до конца года.

В сентябре доля россиян, считающих текущий момент благоприятным для покупки жилья, достигла максимального уровня с начала 2020 года и составила 44%. По сравнению с апрелем показатель вырос почти вдвое. Об этом свидетельствуют данные опроса компании «ДОМ.РФ» и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Потребительские настроения россиян улучшаются с мая по мере восстановления рынка недвижимости от последствий пандемии коронавируса. Такой оценкой в разговоре с RT поделился руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

«Фактически настроения граждан в жилищной сфере вернулись к состоянию до пандемии. Достичь этого удалось главным образом благодаря своевременно развернутым мерам государственной поддержки — в первую очередь, программе льготной ипотеки под 6,5% годовых», — пояснил Гольдберг.

Напомним, по инициативе президента России Владимира Путина власти запустили программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых ещё в апреле. По её условиям, россияне могут получить займы с соответствующей ставкой на покупку квартир стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей в остальных регионах страны.

Изначально планировалось, что действие программы завершится 1 ноября 2020 года. Между тем 14 октября на совещании с правительством Владимир Путин предложил продлить действие инициативы минимум до середины 2021 года.

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«С учётом того, что ситуация у нас складывается в общем-то непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям ещё тяжеловато, и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке. Давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года», — заявил глава государства.

Как подчеркнул в ходе обсуждения премьер-министр Михаил Мишустин, предоставление льготных жилищных займов стало одной из самых успешных антикризисных мер. По его словам, за время действия программы российские банки выдали более 220 тыс. кредитов по сниженной ставке на общую сумму 630 млрд рублей.

Продление сроков выдачи льготных кредитов может способствовать улучшению жилищных условий россиян и сохранению спроса на высоком уровне. Такую точку зрения в беседе с RT выразил генеральный директор брокерской компании WE KNOW Александр Галицын. Более того, по его словам, инициатива запустила новый тренд на рынке недвижимости — всё больше россиян предпочитают покупать квартиры, а не снимать жильё.

«Снижение ипотечных ставок сделало ежемесячный кредитный платёж сопоставимым со стоимостью аренды квартиры. Эта тенденция особенно видна на рынке сдачи жилья, откуда спрос активно перетекает на рынок продажи в сегмент новостроек. При этом льготная ипотека стала ключевым драйвером роста рынка первичной недвижимости во второй половине 2020 года.По нашим оценкам, спрос на неё вырос на 40%», — отметил Галицын.

РИА Новости

© Евгений Биятов

В целом с начала 2020 года банки выдали россиянам более 1 млн ипотечных кредитов на 2,7 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования «ДОМ.РФ» и агентства Frank RG. В сентябре кредитные организации оформили рекордное количество жилищных займов — более 180—185 тыс. на сумму 470 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель вырос на 71% в количественном выражении и почти вдвое — в денежном.

«Благодаря ипотечным программам в строительство будет привлечено около 1,1 трлн рублей. При этом необходимо помнить, что над реализацией конкретного проекта работает не только один застройщик — это целая цепочка подрядчиков, поставщиков строительных материалов и оборудования. Всё это — миллионы рабочих мест и значимые налоговые поступления», — подчеркнул в беседе с RT генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.

Примечательно, что аналитики также связывают оживление на ипотечном рынке со стабилизацией экономической ситуации в стране. По данным опроса ВЦИОМ и «ДОМ.РФ», доля опасающихся потерять работу в ближайшие полгода снизилась до 13% — минимального уровня с начала 2020 года.

Одновременно 14% респондентов заявили, что за последние полгода их финансовое положение улучшилось, хотя в апреле-мае таких опрошенных насчитывалось не более 8%. В то же время каждый пятый участник опроса ожидает, что его финансовое положение продолжит улучшаться и в следующие полгода.

С оглядкой на Центробанк

По словам аналитиков, положительное влияние на потребительские настроения граждан оказало рекордное снижение средней ставки по жилищным кредитам в России. Как следует из материалов Центробанка, по итогам августа показатель обновил исторический минимум и опустился до 7,16% годовых.

Традиционно банки следят за изменением ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных. В июле Банк России снизил ключевую ставку до минимума за весь постсоветский период (4,25% годовых).

«Сейчас ключевая ставка ЦБ находится на рекордном минимальном уровне за два десятка лет. Действия Банка России не только способствуют более мягкому выходу национальной экономики из кризиса, но и помогают удержать спрос на недвижимость на высоком уровне», — отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

При этом на фоне растущего спроса и падения ставок специалисты не ожидают существенного увеличения цен на жильё в ближайшее время. По словам ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, до конца года в России можно будет наблюдать небольшой рост стоимости квадратного метра — в пределах 4%.

«Далее изменение показателя будет во многом зависеть от действия властей. Если правительство и дальше станет поддерживать льготные программы, то цены на квартиры будут расти в пределах инфляции на фоне стабильного спроса. Если же этого не произойдёт, то показатель может начать стремиться к уровням первого полугодия 2020 года», — заключил Капустянский.