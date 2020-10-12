Жилищный стимул: Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых до конца 2021 года. При этом ведомство планирует втрое увеличить объём выдаваемых в рамках инициативы кредитов — до 2,8 трлн рублей. По мнению экспертов, действия властей приведут к повышению доступности квартир и улучшению жилищных условий россиян. При этом дополнительную поддержку также получат застройщики и представители смежных отраслей, что позволит ускорить восстановление экономики после пандемии.

Министерство финансов России предложило продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых до конца 2021 года. Об этом говорится в разработанном ведомством проекте постановления. Также в Минфине планируют увеличить общий объём выдачи кредитов в рамках программы с 900 млрд до 2,8 трлн рублей.

«Продление льготной ипотечной программы на текущих условиях позволит повысить эффективность поддержки строительной отрасли, доступности ипотеки в условиях распространения коронавирусной инфекции и повлечёт за собой благоприятные социально-экономические последствия для экономики страны», — отметил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Напомним, власти запустили программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых ещё в апреле. До 1 ноября 2020 года россияне могут получить займы с соответствующей ставкой на покупку квартир стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей в остальных регионах страны.

Как подчеркнул Моисеев, предоставление льготных займов оказалось эффективной мерой поддержки жилищного рынка в период пандемии. По словам замминистра, за время действия программы российские банки одобрили около 500 тыс. заявок и заключили 224 тыс. кредитных договоров по сниженной ставке на общую сумму 630,8 млрд рублей.

Продление сроков выдачи льготных кредитов может способствовать улучшению жилищных условий россиян. Об этом RT рассказал главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«За счёт более низкой ставки, благодаря которой заёмщики зачастую предпочитают покупку новостройки, также несколько снижается долговая нагрузка граждан», — добавил эксперт.

Как рассказал RT руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг, в 2020 году программа льготной ипотеки обеспечила строительство более 11 млн кв. м жилья. По его словам, ожидаемое продление инициативы в 2021 году может привести к выдаче более 877 тыс. кредитов.

«В целом это позволит поддержать спрос на возводимое жильё и помочь застройщикам сформировать задел для увеличения объёмов строительства», — отметил Гольдберг.

С начала 2020 года банки выдали россиянам более 1 млн ипотечных кредитов на 2,7 трлн рублей. Об этом говорится в совместном исследовании компании «ДОМ.РФ» и агентства Frank RG. В сентябре кредитные организации оформили рекордное количество жилищных займов — более 180—185 тыс. на сумму 470 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года ипотечное кредитование выросло на 71% в количественном выражении и почти вдвое — в денежном.

«Повышение спроса на ипотеку способствует росту занятости, доходов, бюджетных отчислений в смежных отраслях: в производстве стройматериалов и оборудования, электроэнергии, мебели и бытовых товаров. Таким образом, льготная ипотека даёт синергетический эффект, что крайне важно для противодействия кризису и восстановления экономики», — подчеркнул Марк Гойхман.

© Павел Лисицын/РИА Новости

Как отмечают эксперты, действие программы льготной ипотеки привело к рекордному снижению средней ставки по жилищным кредитам в России. Так, по итогам августа показатель обновил исторический минимум и опустился до 7,16% годовых. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

При этом на фоне растущего спроса и падения ставок специалисты не ожидают существенного увеличения цен на жильё в ближайшее время. По словам вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, в связи с угрозой второй волны коронавируса и колебаний на валютном рынке россияне стали чаще покупать недвижимость в качестве надёжной инвестиции. Ситуация привела к удорожанию квадратного метра в последние месяцы. Впрочем, дальнейшая динамика цен будет более сдержанной, уверена эксперт.