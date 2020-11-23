«Более социально справедливый подход»: Владимир Путин подписал закон о повышении НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей

Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% для граждан с высокими доходами. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. Новой ставкой будет облагаться только та часть заработка, которая превышает 5 млн рублей в год. По оценке властей, за счёт инициативы в течение следующих трёх лет бюджет страны дополнительно получит почти 193 млрд рублей. Средства пойдут на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Более того, в долгосрочной перспективе введение прогрессивной шкалы налогообложения позволит снизить налоговую нагрузку на россиян с низким уровнем дохода, считают эксперты.

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, инициативу ввести повышенный подоходный налог для состоятельных россиян глава государства озвучил ещё июне 2020 года. 11 ноября закон был принят Госдумой, 18 ноября — одобрен Советом Федерации, а с 1 января 2021 года должен вступить в силу.

Как следует из документа, повышенным налогом в 15% будут облагать только ту часть дохода, которая превышает 5 млн рублей в год. При этом для заработка в размере 5 млн рублей ставка по-прежнему останется на уровне 13%.

Более того, повышенный налог не будут взимать с доходов от продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), а также со страховых выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Для этих доходов ставка НДФЛ также сохранится на уровне 13%.

По оценке властей, за счёт действия инициативы в течение следующих трёх лет федеральный бюджет в общей сложности получит дополнительно почти 193 млрд рублей. Как ранее заявлял Владимир Путин, вырученные средства пойдут на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями.

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«Средства предлагаю «окрасить», как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями: на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций», — подчеркнул президент.

Как объяснил RT ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин, инициатива властей подразумевает переход от плоской шкалы налогообложения к прогрессивной. Соответствующая система действовала в России до 2001 года. Так, например, с 1998 по 1999 годы ставки НДФЛ в стране варьировались от 12 до 35%. Впрочем, с 2001 года все россияне начали платить подоходный налог по единой ставке 13%.

«При возврате к прогрессивной шкале есть вероятность, что граждане с самым низким доходом смогут в дальнейшем получить налоговые послабления. В целом мы повторяем опыт европейских стран, где сначала добились высокого уровня собираемости налогов, а затем ослабили налоговую нагрузку на самых малообеспеченных. ФНС работает крайне эффективно, поэтому уклоняться от налогов стало совершенно невыгодно из-за высоких рисков», — отметил Уткин.

Похожей точки зрения придерживается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, в случае успешного перехода к прогрессивной шкале налогообложения в долгосрочной перспективе власти могут освободить от уплаты НДФЛ малоимущих россиян.

«Новый закон затронет примерно 100 тыс. россиян, а бюджет будет дополнительно получать около 60 млрд рублей в год. В текущих условиях такой подход выглядит более социально справедливым и обоснованным. Вероятно, что это первый шаг, который в будущем подразумевает сокращение или обнуление налогов для россиян с низкими заработками. Сейчас около 20 млн граждан получают меньше прожиточного минимума, поэтому развитие инициативы должно стать одним из инструментов по борьбе с бедностью», — отметил Деев.

В то же время принятые изменения в налогообложении могут уже сейчас дать позитивные результаты в борьбе с тяжёлыми заболеваниями у малышей и подростков. Об этом в беседе с RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. Как отметил эксперт, на сегодняшний день регионы не всегда располагают достаточным объёмом бюджетных средств для экстренного лечения тяжелобольных детей.

«Не секрет, что для лечения детей с орфанными заболеваниями требуются импортные препараты, стоимость которых зачастую превышает несколько миллионов рублей. Поэтому дополнительные средства могут качественно улучить жизнь маленьких пациентов. Как ожидается, на вырученные деньги будут закуплены необходимые медикаменты, новейшие средства реабилитации и современное оборудование, что позволит спасти сотни детей с редкими недугами», — заключил эксперт.