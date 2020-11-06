Бюджетное решение: экономисты НИУ ВШЭ считают возможным увеличить налоги для состоятельных россиян

Эксперты НИУ ВШЭ считают возможным повысить ставку НДФЛ с 13% до 20—24% для граждан, зарабатывающих более 12 и 24 млн в год, а также поднять налог на прибыль с 20% до 24—30% для корпораций, которые не инвестируют деньги в экономику. Как полагают аналитики, в теории это позволит увеличить доходы бюджета, однако может усилить финансовую нагрузку на пострадавших от пандемии предпринимателей и бизнес. На этом фоне Минфин не планирует вносить новые изменения в Налоговый кодекс, кроме уже одобренных ранее решений.

Эксперты НИУ ВШЭ считают возможным повышение налога на личные доходы богатых россиян и свободные средства корпораций, если эти деньги не инвестируются в экономику. Об этом говорится в отзыве университета на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Отметим, что в настоящий момент Минфин не разрабатывает такую инициативу. Тем не менее в НИУ ВШЭ заявляют о наличии потенциала для повышения ставки налога на доход физических лиц (НДФЛ) в размере 20—24% для граждан, зарабатывающих более 12 и 24 млн рублей в год. При этом налог на неинвестируемую прибыль компаний можно повысить с текущих 20% до 24—30%, уверены специалисты.

«Достигнутый уровень технологий налоговой службы и современная внешнеэкономическая ситуация существенно ограничивают возможности бегства национального капитала и вывода денег российскими юридическими и физическими лицами из российской юрисдикции. Это создаёт потенциал для более значительного повышения налогового бремени на неинвестируемые высокие личные доходы и на неинвестируемые свободные средства корпораций», — говорится в заключении НИУ ВШЭ.

Основная идея специалистов заключается в повышении доходов бюджета и увеличении финансирования различных отраслей российской экономики. Такую точку зрения в беседе с RT выразил главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

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«В теории это может выглядеть так: налог повышается, когда человек полностью оставляет себе полученный высокий доход. Если же он инвестирует часть этих средств, то на данную сумму ему предоставляется налоговый вычет по аналогии с существующей льготой при вложениях в индивидуальный инвестиционный счёт или при покупке недвижимости. Однако нет ясности, что в данном случае подразумевается под инвестициями и стоит ли к ним относить, например, депозит в банке или покупку ценных бумаг», — отметил Гойхман.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, в случае повышения налога на прибыль компаний у бизнеса появится стимул вкладывать больше средств в развитие новых и уже существующих проектов.

«Согласно данным Центробанка, российские компании накопили на своих счетах в 2020 году почти 200 млрд рублей, в то время как инвестиции в основной капитал снизились на 7,6%. Инициатива простимулировала бы предпринимателей инвестировать часть доходов в развитие своих предприятий. Это было бы оправданно с точки зрения противокризисных мер и пополнения государственной казны», — подчеркнул Деев в разговоре с RT.

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В то же время резкое увеличение налогового бремени могло бы в определённой степени ослабить доверие между государством и пострадавшими от пандемии коронавируса предпринимателями и бизнесом. Так считает ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

В ближайшее время Министерство финансов России не планирует вносить новые изменения в Налоговый кодекс, кроме уже одобренных ранее решений, пишет ТАСС. Речь идёт о повышении с 1 января 2021 года ставки НДФЛ до 15% для граждан с доходом более 5 млн рублей в год. С такой инициативой 23 июня выступил президент России Владимир Путин, а 21 октября Госдума одобрила соответствующий законопроект в первом чтении.

В результате с 2021 по 2023 год бюджет страны, согласно прогнозам, дополнительно получит около 190 млрд рублей. Эти деньги пойдут на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями.

«Средства предлагаю окрасить, как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми редкими заболеваниями: на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций», — заявлял Путин.

По словам экспертов, инициатива президента означает отказ от плоской шкалы налогообложения. Соответствующая система была введена в России ещё в 2001 году — с тех пор все граждане страны платят НДФЛ по единой ставке 13%. Как рассказал RT глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, переход на альтернативную систему в будущем может положительно сказаться на россиянах с небольшим заработком.

«Прогрессивная шкала налогообложения действует во многих западных странах и уже продемонстрировала позитивные результаты. Подход является социально справедливым и может принести определённые плюсы для экономики и населения. С течением времени наименее обеспеченным россиянам могут снизить ставку НДФЛ. В частности, мы предлагаем обнулить соответствующий показатель для людей с зарплатой ниже 20 тыс. рублей в месяц. Такая мера будет одним из инструментов по борьбе с бедностью граждан», — заключил собеседник RT.