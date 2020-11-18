«Более справедливый подход»: Совет Федерации одобрил закон о повышении НДФЛ на доходы более 5 млн рублей

Совет Федерации одобрил закон о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% для граждан с доходами более 5 млн рублей в год. Соответствующую инициативу ранее предложил президент России Владимир Путин. В результате с 2021 по 2023 год бюджет страны дополнительно получит почти 193 млрд рублей. Эти деньги направят на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями. Как полагают аналитики, введение прогрессивной шкалы налогообложения со временем позволит ослабить фискальную нагрузку на граждан с низким уровнем дохода.

В среду, 18 ноября, Совет Федерации одобрил закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте верхней палаты парламента.

Ставка НДФЛ для дохода в размере 5 млн рублей по-прежнему сохранится на уровне 13%. В свою очередь, налогом в 15% будет облагаться только та часть заработка, которая превышает 5 млн рублей.

При этом повышенный налог не будет распространяться на доходы от продажи личного имущества, за исключением ценных бумаг, а также на страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Для этих доходов налоговая ставка также сохранится на уровне 13%.

Напомним, закон о повышении НДФЛ был разработан по поручению президента страны Владимира Путина и должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Как ожидается, в результате инициативы уже в следующем году бюджет страны дополнительно получит 60 млрд рублей, в 2022-м — 64 млрд, а в 2023-м — 68,5 млрд. Как ранее заявлял глава государства, вырученные деньги пойдут на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями.

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«Средства предлагаю «окрасить», как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями: на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций», — заявлял Путин.

Как отметил в разговоре с RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал, инициатива властей означает отказ от плоской шкалы налогообложения. Соответствующая система была введена в России ещё в 2001 году — с тех пор все граждане страны платят НДФЛ по единой ставке 13%.

«Внедрение повышенной ставки НДФЛ в размере 15% затронет небольшую часть населения — около 100 тыс. человек. Между тем это решение представляет собой шаг к введению прогрессивной шкалы налогообложения в России. Конечно, такой подход во всём мире считается более справедливым в распределении доходов», — пояснил Павел Сигал.

На сегодняшний день прогрессивная шкала налогообложения действует в большинстве европейских стран. При этом даже после повышения НДФЛ в России на доходы более 5 млн рублей до 15% налоговая ставка по-прежнему будет оставаться значительно ниже, чем в ряде государств Европы. Об этом в интервью RT рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Например, во Франции для некоторых резидентов ставка подоходного налога доходит до 60%, в то время как у нас она продолжает быть достаточно невысокой. Очевидно, что власти в данном вопросе действуют аккуратно, чтобы не вызвать отток налогоплательщиков. При этом основной процент состоятельных граждан не станет скрывать свои доходы, поскольку сейчас с приходом цифровизации в экономику можно отследить большинство транзакций. Поэтому проще заплатить», — подчеркнул эксперт.

РИА Новости

© Нина Зотина

В то же время отказ от плоской шкалы налогообложения может положительно отразиться на россиянах с низким уровнем дохода. Таким мнением с RT поделился глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, в долгосрочной перспективе развитие инициативы позволит ослабить налоговую нагрузку на малоимущих граждан.

«Новый подход позволяет качественно изменить систему налогообложения и восстановить социальную справедливость. С течением времени наименее обеспеченным россиянам могут снизить ставку НДФЛ. В частности, мы предлагаем обнулить соответствующий показатель для людей с зарплатой ниже 20 тыс. рублей в месяц. При этом, например, для сотрудников с доходами выше 1 млн в месяц ставка должна быть выше предлагаемых сейчас 15%. Такая мера станет одним из работающих инструментов по борьбе с бедностью граждан», — отметил Нилов.

Впрочем, даже уже намеченные изменения в налогообложении могут принести значимые результаты в борьбе с редкими заболеваниями среди детей, считает депутат Госдумы Светлана Бессараб. По её словам, в настоящий момент не все региональные бюджеты могут справиться с тратами на медикаменты для серьёзно больных пациентов.

«Нередки случаи, когда один укол, необходимый для лечения, стоит огромных средств: цена некоторых импортных препаратов доходит до 160 млн рублей. Логично, что такие расходы система ОМС зачастую не в силах покрыть. Поэтому инициатива властей позволит спасти жизни сотен детей с орфанными заболеваниями. Таким образом мы интегрируем международную практику», — заключила собеседница RT.