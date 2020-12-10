Прививка для рынка: индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

В четверг, 10 декабря, индекс Мосбиржи впервые за всё время наблюдений превысил отметку 3258 пунктов. Рекордную динамику российского фондового рынка эксперты связывают с ростом нефтяных цен выше психологической отметки $50 за баррель и улучшением настроений мировых инвесторов. Игроки позитивно восприняли новости о начале масштабной вакцинации от коронавируса в разных странах. Помимо этого, удорожание акций аналитики объясняют притоком рядовых россиян на биржу после снижения банковских ставок по депозитам. В этих условиях фондовый рынок может стать дополнительным источником финансирования для компаний. По мнению специалистов, это ускорит восстановление деловой активности от последствий пандемии.

На торгах в четверг, 10 декабря, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Фондовый индикатор поднялся на 1,5% и впервые за всё время наблюдений (с 1997 года) превысил отметку 3258 пунктов.

Отметим, что предыдущий рекорд (3226 пунктов) был установлен ещё в январе 2020 года. Между тем с февраля на фоне пандемии коронавируса и обвала на мировом фондовом рынке индекс Мосбиржи продемонстрировал резкое падение. Самое низкое значение было достигнуто 19 марта и составило 2073 пункта. После этого показатель начал постепенно восстанавливаться.

Как отмечают эксперты, рост российского рынка акций и зарубежных торговых площадок заметно ускорился в конце осени. По словам аналитиков, инвесторы положительно отреагировали на сообщения об испытаниях и регистрации вакцин от коронавируса.

«Сейчас разговоры идут уже не об уровне эффективности вакцин, а об их фактическом применении и масштабах закупок. Этот момент очень позитивно воспринимается рынками. Как только появится эффективная и сравнительно недорогая вакцина, это позволит начать снимать карантинные ограничения и запустить мировую экономику на полную мощность», — пояснил в беседе с RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

5 декабря в России началась масштабная вакцинация от COVID-19. Первые прививочные пункты открылись в Москве, а поставка препарата во все регионы страны начнётся после 10 декабря. Об этом ранее заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко. Кроме того, 8 декабря вакцинация населения стартовала и в Великобритании.

Медработник вводит вакцину от коронавируса «Спутник V» в пункте вакцинации от COVID-19 в городской поликлинике №191 головного учреждения амбулаторного центра ГБУЗ «ГП №191 Департамента здравоохранения г. Москвы»

РИА Новости

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По словам Алексея Коренева, дополнительным стимулом для фондового рынка России стали итоги переговоров по соглашению ОПЕК+. 3 декабря страны — участницы сделки по ограничению нефтедобычи пересмотрели условия выполнения договора. Так, с 1 января 2021 года государства — экспортёры сырья увеличат производство углеводородов не на 2 млн баррелей в сутки, как планировали ранее, а только на 500 тыс. баррелей в день.

В результате рост глобального предложения нефти окажется слабее, чем предполагали инвесторы. На этом фоне 10 декабря сырьевые котировки обновили полугодовой максимум, превысив $50 за баррель, и тем самым поддержали российскую валюту и рынок ценных бумаг.

«Для России это вдвойне позитивно, поскольку у нас значительная часть бюджета, почти треть, формируется за счёт продажи энергоресурсов», — добавил Коренев.

В поисках доходности

В пользу российского рынка акций сыграл и рекордный приток частных инвесторов на биржу. Об этом в интервью RT рассказала аналитик ИК QBF Ксения Лапшина. По её словам, россияне стали чаще покупать ценные бумаги в качестве средства для сбережения денег на фоне снижения доходности банковских вкладов.

Так, за последний год максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших кредитных организациях России опустилась с 6,13% до 4,44% годовых. Об этом говорится в материалах Центробанка.

«Граждане выходят на биржу в поисках высокой доходности из-за снижения ставок по депозитам, поэтому охотно покупают ценные бумаги. Доля частных инвесторов в торгах акциями в октябре составила 43%, тогда как ещё в 2019 году была вблизи 34%. Российские инвесторы обеспечивают спрос даже в те периоды, когда иностранцы теряют интерес к нашему рынку», — подчеркнула Лапшина.

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По данным Московской биржи, с января по ноябрь 2020 года брокерские счета открыли 4,2 млн человек — больше, чем суммарно за все предыдущие годы. Общее число частных инвесторов на торговой площадке превысило 8 млн.

Любопытно, что большинство новых игроков на биржу привлекают сами банки. По данным ЦБ, в III квартале 2020 года доля кредитных организаций на рынке брокерского обслуживания достигла 82%.

«Банки понимают, что отказ граждан от вкладов может привести к недостатку средств для ведения деятельности. В результате кредитные организации стараются всеми средствами удержать клиентов хотя бы на брокерском обслуживании», — объяснил Алексей Коренев.

С оглядкой на Центробанк

Как полагают опрошенные RT эксперты, в ближайшее время приток россиян на биржу продолжится. Так, хранение денег на банковских депозитах может стать ещё менее прибыльным, если Банк России продолжит снижение ключевой ставки. Об этом RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Напомним, в июле Банк России опустил ключевую ставку до минимума за весь постсоветский период (4,25% годовых) и с тех пор удерживает её на этом уровне. При этом в самом регуляторе по-прежнему видят пространство для дальнейшего снижения показателя.

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«Россияне начнут возвращать средства на депозиты только в том случае, если ЦБ вновь вернётся к политике повышения ключевой ставки и проценты по вкладам начнут расти», — отметил Деев.

Между тем, по словам председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, на протяжении всего 2021 года денежно-кредитная политика регулятора будет оставаться мягкой. При этом переход к нейтральной политике, которая предполагает диапазон ключевой ставки вблизи 5—6%, может начаться только в середине 2022 года. Об этом глава ЦБ заявила 25 ноября на выступлении в Госдуме.

Как полагает Артём Деев, дальнейший рост российского фондового рынка может положительно сказаться на экономике страны. Так, дополнительный приток инвестиций позволит бизнесу быстрее восстановиться от последствий пандемии коронавируса, что приведёт к оживлению деловой активности.

«За счёт притока средств в ценные бумаги увеличивается капитализация рынка. Это даёт дополнительные деньги для конкретных компаний, которые могут пускать их на развитие», — добавил аналитик.