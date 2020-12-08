С оглядкой на цены: в Минфине заявили об отсутствии пузыря на рынке ипотеки в России

По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, в настоящий момент на российском рынке ипотеки нет признаков пузыря. Как полагают эксперты, от перегрева отрасль защищают действия Центробанка. Так, на фоне рекордного роста выдаваемых в стране жилищных займов регулятор продолжает внимательно отслеживать качество ипотечного портфеля банков. Между тем, согласно оценке ЦБ, высокий спрос на недвижимость спровоцировал удорожание квадратного метра в стране. Впрочем, активный ввод новых объектов должен стабилизировать цены, считают аналитики.

По оценке Министерства финансов России, в настоящий момент на ипотечном рынке страны нет признаков пузыря. Об этом во вторник, 8 декабря, на конференции Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

«Надеюсь, что до пузырей нам ещё далеко. Хотя по цифрам видно, что всё у нас растёт хорошо. Но я никаких пузырей не наблюдаю. Мы просто с такой низкой базы стартуем, что, мне кажется, у нас ещё есть время нормально порасти», — приводит ТАСС слова замминистра.

По данным «ДОМ.РФ», с января по октябрь 2020 года российские банки выдали более 1,3 млн кредитов на сумму 3,2—3,3 трлн рублей. При этом, как полагают в организации, по итогам всего года в России будет оформлено свыше 1,6 млн ипотечных займов на 3,8—4 трлн рублей. Значение станет самым высоким за всё время наблюдений.

Впрочем, рекордный рост жилищного кредитования не должен привести к перегреву ипотечного рынка за счёт взвешенной политики Центробанка. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. По его словам, ЦБ отслеживает качество ипотечного портфеля российских банков, что снижает риски возникновения пузыря в отрасли.

«Финансовые структуры при участии ЦБ тщательно оценивают уровень задолженности клиента, его возможности по возврату кредита и общее финансовое благополучие. Это позволяет отсеять ненадёжных заёмщиков. Более того, в пользу стабильности сектора играет достаточно высокий размер первоначального взноса, который составляет 20% для обычной категории займов и 15% по программе льготной ипотеки под 6,5%», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в апреле россияне получили возможность оформить ипотечный кредит по льготной ставке 6,5% годовых до 1 ноября 2020 года. Позже правительство продлило действие инициативы до 1 июля 2021-го. По условиям программы получить заём по сниженной ставке можно при покупке квартир стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей в остальных регионах страны.

Как ранее заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, в настоящий момент на долю льготных кредитов приходится порядка 80—90% всех выдаваемых в стране жилищных займов на покупку квартир в новостройках. При этом действие программы привело к заметному снижению средней ипотечной ставки в России — до 7,3% годовых.

Более того, по словам Хуснуллина, в правительстве допускают снижение показателя до 4—5% в долгосрочной перспективе. Как полагают эксперты, во многом дальнейшая динамика ипотечных ставок будет зависеть от политики Центробанка.

Традиционно банки следят за изменением ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных. В июле Банк России снизил ключевую ставку до минимума за весь постсоветский период (4,25% годовых) и с тех пор удерживает её на этом уровне.

«Сейчас у регулятора ещё остаётся пространство для манёвра, поэтому ЦБ может опустить ключевую ставку ниже 4,25% даже при сохранении умеренных инфляционных рисков. В этом случае ставки по ипотеке также могут сократиться до 5—6% годовых. Это усилит спрос на недвижимость», — рассказал RT исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

РИА Новости

© Нина Зотина

Между тем наблюдаемый в последнее время высокий спрос на российском рынке недвижимости привёл к удорожанию квадратного метра в стране. Об этом во вторник заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

«Правительственная программа льготной ипотеки сыграла очень важную роль в том, что в кризисные периоды не произошёл провал рынка. Но мы видим, что спрос на ипотеку уже начинает приобретать где-то черты ажиотажного и ведёт к неоправданному росту цен в ряде регионов», — подчеркнула глава ЦБ.

Как отметил Алексей Моисеев, заметнее всего недвижимость подорожала в Дальневосточном регионе, где действует специальная программа кредитования под 2%. По словам замминистра, в некоторых городах субъекта, особенно во Владивостоке, рост цен на жильё достигает или даже превышает 30%.

В целом по России с начала 2020 года стоимость квартир выросла примерно на 8—12%. Об этом RT рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Впрочем, уже осенью цены начали стабилизироваться, отметила эксперт.

«Стабилизация цен связана с появлением большого числа объектов и постепенным ослаблением ажиотажа, вызванного рекордно низкими ставками. В следующем году, вероятно, цены останутся вблизи текущих значений. Отчасти это связано с низкими ставками по банковским депозитам, которые стимулируют россиян вкладывать сбережения в недвижимость», — заключила Радченко.