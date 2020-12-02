«Нужно больше строить»: в правительстве допустили снижение ставки по ипотеке в России до 4—5%
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Правительство России планирует добиваться дальнейшего снижения ставок по ипотеке. Об этом в среду, 2 декабря, сообщил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
«На сегодняшний день, если мы хотим быть развитой страной, то ипотека у нас должна быть на уровне развитых стран. Ипотека должна быть 4—5%, как во многих странах, которые достигли больших показателей по жилищному строительству», — заявил Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации.
В качестве примера он привёл Китай, где ставки по ипотеке колеблются в районе 3—5%, а жилищное строительство является одной из основ развития экономики.
«Мы тоже будем эту тему поддерживать. Пока у нас заложено, что ипотека должна быть на уровне 6%, но в зависимости от спроса и покупательной способности будем по этой теме работать», — добавил вице-премьер.
По данным Центробанка, с начала 2020 года средняя ставка по ипотеке в России опустилась с 9 до 7,3% годовых. Заметное снижение показателя специалисты во многом объясняют запуском программы льготного кредитования.
Напомним, в апреле россияне получили возможность оформить ипотечный кредит по льготной ставке 6,5% годовых до 1 ноября 2020 года. Позже правительство продлило действие инициативы до 1 июля 2021-го. Согласно условиям программы, граждане могут получить займы с соответствующей ставкой на покупку квартир стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей в остальных регионах страны.
«Это самая успешная мера из всех, которые мы приняли. Сегодня 80—90% всех кредитов на новостройки идет через (льготную. — RT) ипотеку, 301 тыс. кредитов на новые стройки получено, 865 млрд рублей привлечено в экономику, 120 млрд люди принесли своих личных сбережений в виде первоначального взноса, порядка 100 млрд мы получим налогов», — отметил Хуснуллин.
Дальнейшее снижение ставок по ипотеке во многом будет зависеть от действий Центробанка. Такую точку зрения в беседе с RT выразил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Традиционно банки следят за изменением ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных.
«Обычно ставка по ипотеке на один-два процентных пункта превышает ключевую ставку ЦБ. Чем ниже будет ипотечная ставка и стоимость кредитов, тем выше будут объёмы строительства, чего также хотят добиться в правительстве. При этом банки тоже заинтересованы в снижении ипотечных ставок, поскольку выдают больше кредитов, а их бизнес растёт», — пояснил Апрелев.
Отметим, что в июле 2020 года Центробанк снизил ключевую ставку до минимума за весь постсоветский период (4,25% годовых) и с тех пор удерживает её на этом уровне. Впрочем, в ЦБ по-прежнему видят возможности для дальнейшего снижения ставки. Об этом 25 ноября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.
«У нас есть все возможности проводить нормальную денежно-кредитную политику, у нас ещё ставки далеки от нуля. У нас есть возможность и пространство снижать процентные ставки», — подчеркнула глава ЦБ.
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Как рассказал RT основатель компании «Баланс-платформа» Леван Назаров, ожидаемое снижение ипотечных ставок должно стать позитивным фактором для россиян. По мнению эксперта, сокращение в платеже доли по обслуживанию кредита позволит заметно снизить долговую нагрузку на заёмщиков.
В то же время снижение ставок по ипотеке и последующий рост спроса на жилищные кредиты рискуют обернуться повышением цен на недвижимость в России. Об этом RT рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По её словам, только с начала 2020 года на фоне рекордного роста выдаваемых кредитов стоимость квадратного метра в стране выросла на 8—12%.
Впрочем, для удержания цен от дальнейшего роста в правительстве планируют добиваться достижения баланса между спросом и предложением на рынке недвижимости в ближайшее время. Об этом в среду заявил Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».
«Чтобы цена не росла, нужно больше строить. Чем больше будет появляться проектов на рынке, тем больше будет предложение, больше будет выбор, и цена тогда в дальнейшем не будет расти. Поэтому увязка баланса спроса и предложения — это задача правительства, над которой мы сейчас работаем», — отметил Хуснуллин.