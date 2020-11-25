Долговой сброс: как россияне досрочно погасили рекордный объём ипотечных кредитов

По данным Центробанка, с июля по сентябрь 2020 года россияне досрочно погасили ипотечные кредиты более чем на полтриллиона рублей. Такой квартальный показатель стал максимальным за всё время наблюдений. По словам экспертов, в условиях пандемии коронавируса затраты многих граждан сократились и высвободившиеся средства они предпочли направить на погашение займов. Кроме того, на фоне снижения ставок по банковским вкладам россиянам стало менее выгодно хранить средства на депозитах, поэтому заёмщики стали активнее использовать сбережения для закрытия кредитов.

В III квартале 2020 года россияне досрочно погасили ипотечные кредиты на общую сумму 524,8 млрд рублей. Значение стало самым высоким за всё время наблюдений (с 2018 года). Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

По оценке регулятора, за последний год в России ежеквартальный объём закрытых раньше срока ипотечных кредитов вырос почти в два раза. При этом с июля по сентябрь 2020-го основная часть таких ссуд (83,8%) была погашена за счёт средств самих заёмщиков.

Одной из причин наблюдаемой динамики стало резкое снижение ставок по банковским вкладам в стране. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман. По данным ЦБ, за год максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших кредитных организациях России опустилась с 6,17 до 4,42% годовых. В результате хранение средств на счетах в банках стало менее выгодным, поэтому в условиях пандемии и сокращения реальных доходов часть россиян предпочла направить сбережения на погашение кредитов, подчеркнул Гойхман.

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Помимо этого, рекордный рост досрочных погашений связан с окончанием у ряда россиян срока кредитных каникул. Об этом RT рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Напомним, в апреле 2020 года Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки по ипотечным и потребительским займам для граждан, оказавшихся в сложной ситуации в связи с распространением коронавируса. Заёмщики могли обратиться к банку за кредитными каникулами на срок до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год минимум на 30%.

«Ипотечники, получившие отсрочку на полгода, вполне могли восстановить свою платёжеспособность в течение одного или двух месяцев и накопить некоторую сумму для досрочного закрытия кредита», — пояснил Кричевский.

По словам эксперта, в период пандемии значительно больше людей стали пользоваться и мерами господдержки для погашения ипотеки. По данным ЦБ, в III квартале 2020 года объём государственных субсидий на оплату жилищных займов увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил почти 49 млрд рублей.

«На закрытие ипотечных кредитов граждане могут направить выплаты по рождению детей — материнский капитал. Также заёмщики могут получить налоговый вычет на проценты по кредитам. Сейчас эти инструменты стали ещё более востребованными, чем до локдауна», — добавил Алексей Кричевский.

Кроме того, по данным Центробанка, порядка 3% ипотечных кредитов были досрочно погашены за счёт программ рефинансирования. Как отметил Марк Гойхман, за последние полтора года средняя ставка по жилищным кредитам в России сократилась с 10,56 до 7,16% годовых. В результате некоторые россияне смогли погасить предыдущий дорогой кредит и получить новый по более привлекательной ставке, уточнил эксперт.

РИА Новости

© Нина Зотина

Как рассказал RT вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, россияне предпочитают досрочно погашать ипотечные ссуды. По его словам, обычно заёмщики закрывают жилищные кредиты за 8—12 лет при среднем сроке погашения в 20—30 лет. С приходом пандемии наблюдаемый тренд только усилился, считает специалист.

«Летом и осенью у россиян ухудшились ожидания в отношении ситуации с коронавирусом. Стало понятно, что пандемия — это долгосрочная проблема и она не закончится за пару месяцев. В результате люди стали сокращать свою задолженность», — пояснил Апрелев.

По словам эксперта, в условиях карантинных ограничений и перехода на дистанционный режим работы многие россияне сократили расходы и отказались от поездок в период отпусков. Высвободившиеся средства граждане также смогли направить на дополнительные выплаты по жилищным займам.

«Например, те деньги, которые планировались семьями к платежам за летний отдых за границей, в итоге ушли на погашение ипотеки. Вероятнее всего, сейчас то же самое произойдёт в новогодние праздники. Значительные затраты на праздничные дни будут перенаправлены на дополнительные платежи по ипотеке», — заключил Константин Апрелев.