«Видим пространство для снижения»: Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

В пятницу, 23 октября, Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Такое решение совет директоров ЦБ объяснил необходимостью ограничить возросшие за последнее время инфляционные риски. При этом регулятор улучшил прогноз по снижению экономики России в 2020 году. Так, в Центробанке считают, что ВВП страны сократится лишь на 4—5, а не на 4,5—5,5%, как предполагалось ранее. В этих условиях специалисты прогнозируют ещё одно снижение ключевой ставки в декабре, что может положительно отразиться на ипотечном рынке.

В пятницу, 23 октября, совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Такое решение в ЦБ объяснили необходимостью сдержать наметившийся рост потребительских цен.

«Инфляционные ожидания населения и предприятий выросли, что во многом связано с курсовой динамикой. На среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, однако действие краткосрочных проинфляционных факторов несколько усилилось», — говорится в пресс-релизе Центробанка.

Согласно оценке регулятора, в сентябре уровень годовой инфляции в России вырос до 3,7% (после 3,6% в августе), а к середине октября достиг 3,8%. При этом к концу года значение будет находиться в диапазоне 3,9—4,2%, прогнозируют в ЦБ.

«Сохраняя ключевую ставку, Банк России оставляет себе пространство для манёвра. Если в случае обострения пандемии ситуация в экономике вновь ухудшится, а рост потребительских цен резко ускорится, регулятору придётся опять повышать ставку, чтобы удержать инфляцию в близи целевой отметки 4%. А нет хуже варианта, чем снизить ставку, а потом сразу же её повысить. Поэтому ЦБ на сегодняшнем заседании предпочёл выдержать паузу и не менять ставку», — объяснил RT аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

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Между тем в самом Банке России пока не ожидают ухудшения ситуации в экономике в ближайшее время. Так, регулятор улучшил свой прогноз по снижению ВВП страны в 2020 году с 4,5—5,5 до 4—5%. При этом, как полагают в ЦБ, уже в 2021-м российская экономика продемонстрирует восстановительный рост на 3—4%, а в 2022—2023 годах — на 2,5—3,5 и 2—3% соответственно.

«На траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать предстоящая бюджетная консолидация, развитие ситуации с пандемией коронавируса в России и в мире, а также характер восстановления частного спроса в условиях возможного изменения поведения населения и бизнеса. Реализованное (ранее. — RT) снижение ключевой ставки продолжит оказывать поддержку экономике как в текущем, так и в следующем году», — подчеркнули в ЦБ.

Напомним, что последнее изменение ключевой ставки произошло 24 июля. Тогда Центробанк снизил показатель с 4,5 до 4,25% годовых и объяснил своё решение низким уровнем инфляции в России. Между тем с конца лета рост потребительских цен в стране начал постепенно ускоряться. На этом фоне в сентябре совет директоров ЦБ решил сохранить ставку и тем самым сдержать инфляционные риски.

Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 18 декабря. При этом уже в ходе первой зимней встречи топ-менеджмент Банка России вновь рассмотрит целесообразность снижения ставки, говорится в сообщении регулятора.

«Хотя на краткосрочном горизонте соотношение проинфляционных и дезинфляционных фактров может изменяться, на среднесрочном горизонте, по нашей оценке, преобладают дезинфляционные риски. Поэтому мы по-прежнему видим пространство для снижения ключевой ставки», — заявила во время пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

РИА Новости

© Пресс-служба Банка России

Как рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев, в декабре регулятор может снизить ставку до 4% годовых. При этом решение ЦБ может позитивно отразиться на российском ипотечном рынке, считает эксперт.

Традиционно банки следят за изменением ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных. По последним данным Банка России, в августе средняя ставка по жилищным кредитам в стране обновила исторический минимум и достигла 7,16% годовых. При этом, как полагает Короев, до конца года значение может опуститься ниже отметки 7%.

Без лишних колебаний

Опрошенные RT эксперты высоко оценивали вероятность сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 4,25% годовых. По словам Алексея Коренева, инвесторы в своих действиях заранее учитывали решение Банка России. Поэтому в краткосрочной перспективе действия регулятора будут оказывать нейтральное влияние на рубль.

После оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта демонстрировала небольшое укрепление на Московской бирже. Курс доллара США снижался на 0,3%, до 76,3 рубля, а курс евро — на 0,1%, до 90,4 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 24 октября установлен на уровне 76,47 рубля за доллар и 90,41 рубля за евро.

По словам Алексея Коренева, в настоящий момент положительное влияние на российскую валюту оказывает налоговый период. В это время компании-экспортёры традиционно продают иностранную валюту и покупают рубли для уплаты налогов.

Помимо этого, в пользу рубля по-прежнему играют действия Банка России. Напомним, что для стабилизации курса регулятор ещё в марте начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом Центробанк искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за это время объём продажи валюты составил порядка 1,33 трлн рублей.

«За последнее время ЦБ существенно увеличил объёмы валютных интервенций. Если в сентябре регулятор продавал валюты на 54 млрд рублей, то в октябре объём продаж составит 127 млрд рублей. То есть регулятор фактически более чем вдвое увеличил своё присутствие на валютном рынке, что позволяет ему сглаживать резкие колебания», — пояснил Коренев.

© Владимир Трефилов/РИА Новости

По словам руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева, до конца года некоторое давление на рубль может оказать высокий объём выплат по внешнему долгу. Так, в IV квартале эксперт прогнозирует рост спроса на иностранную валюту со стороны бизнеса.

«В сумме с октября по декабрь у корпоративного сектора наступает срок погашения по займам на $23,3 млрд. При этом чистые выплаты могут составить $21,6 млрд, что на 31% больше, чем в IV квартале 2019 года», — пояснил Разуваев.

Между тем одним из ключевых факторов для валютного рынка станут итоги президентских выборов в США, намеченных на 3 ноября. Об этом RT рассказала аналитик ИК QBF Ксения Лапшина.

«На последней неделе октября волатильность валютных курсов сохранится на низком уровне, как и сейчас. Курс доллара будет находится на уровне 76—78 рублей, а курс евро — вблизи 90 рублей. В ноябре колебания валют, скорее всего, повысятся после президентских выборов США, и к концу осени диапазон курсов доллара и евро может стать шире: 75—80 рублей и 88—92 рубля соответственно», — отметила Ксения Лапшина.

В то же время, как полагает Александр Разуваев, возможная победа Дональда Трампа на выборах может привести к снижению геополитических и санкционных рисков для российской экономики. В этом случае к концу года курс доллара будет способен опуститься до 70—72 рублей, уверен эксперт.