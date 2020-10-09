Смена настроений: курс доллара впервые за две недели опустился ниже 77 рублей

В пятницу, 9 октября, курс доллара на Московской бирже впервые за две недели опустился ниже 77 рублей. Постепенное укрепление российской валюты эксперты связывают с действиями Центробанка, восстановлением нефтяных цен и притоком инвестиций на долговой рынок страны. По словам аналитиков, инвесторов по-прежнему настораживает неопределённость в преддверии президентских выборов в США. Между тем влияние геополитических факторов на рубль за последние дни ослабло, уверены специалисты. Как могут измениться курсы доллара и евро до конца месяца — в материале RT.

В пятницу, 9 октября, российская валюта умеренно укрепляется в ходе торгов на Московской бирже. В начале дня курс доллара снижался на 0,6% — до 76,88 рубля, а курс евро — на 0,5%, до 90,5 рубля. Значения стали самыми низкими с 25 сентября.

Официальный курс валют Центробанка на 10 октября установлен на уровне 77,03 рубля за доллар и 90,72 рубля за евро.

По словам опрошенных RT экспертов, в пользу рубля играют действия Банка России. Напомним, для стабилизации курса регулятор ещё в марте начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом Центробанк искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за это время объём продажи валюты составил порядка 1,24 трлн рублей.

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А с октября ЦБ более чем втрое нарастил ежедневный объём валютных продаж — до 8,6 млрд рублей. Как рассказала RT старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, решение Центробанка оказало дополнительную поддержку нацвалюте.

«Более того, мы видим, что цены на нефть за последнюю неделю отлично подросли, и рубль как сырьевая валюта не мог оставить этот катализатор без внимания», — добавила Бодрова.

С начала недели сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне подорожало более чем на 10% и на сегодняшний день торгуется вблизи отметки $43 за баррель. В последний раз котировки превышали эту отметку в середине сентября.

Удорожание нефти аналитики отчасти объясняют метеофактором: из-за ураганов и штормов американским нефтяникам пришлось остановить более 91,53% добычи в Мексиканском заливе. Об этом накануне сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США. На этом фоне инвесторы опасаются перебоев в поставках углеводородов.

Как отметил в разговоре с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»Дмитрий Бабин, наблюдаемое удорожание нацвалюты также связано с восстановлением российского долгового рынка. За счёт возросшего притока инвестиций с начала месяца индекс гособлигаций России (RGBI) вырос более чем на 1% и на торгах пятницы достиг отметки 154 пункта. Значение стало самым высоким с начала сентября.

«Индикатор долгового рынка растёт пятую сессию подряд и уже обновил месячный максимум. Это связано с тем, что доходность российских облигаций федерального займа (ОФЗ) по-прежнему остаётся более привлекательной для инвесторов по сравнению с долговыми бумагами других рынков», — объяснил Бабин.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Рубль также положительно отреагировал на решение российских властей вновь ввести штрафы для бизнеса за невозврат валютной выручки. Об этом в беседе с RT рассказал аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

«Дело в том, что по закону экспортёры обязаны перечислять выручку, полученную в результате операций на внешних рынках, в любой валюте на свои счета в российских банках. В противном случае взимается штраф. В июне эти штрафы были отменены в связи с пандемией в качестве одной из мер поддержки бизнеса. Однако 29 сентября мораторий на взимание штрафов был снят. Всё это может значительно увеличить продажи валюты на внутреннем рынке и поддержать рубль», — пояснил Миронюк.

По словам Дмитрия Бабина, некоторое давление на российскую валюту оказывает неопределённость на финансовых рынках в преддверии президентских выборов в США, намеченных на 3 ноября. Как объяснил эксперт, возможная победа Джо Байдена может привести к усилению санкционных рисков. Между тем в настоящий момент влияние подобных геополитических факторов на рубль несколько ослабло, уверена Анна Бодрова.

«Геополитика с повестки дня не ушла, но этот драйвер уже утратил свою остроту — драма рынка такова, что новости здесь могут терять актуальность очень быстро. Иными словами, для российской валюты значимыми остаются всё те же катализаторы, что и в последние месяцы, просто именно сейчас они изменили направление с привычно отрицательного на стабильно положительное», — пояснила Бодрова.

На этом фоне аналитики не ожидают резких колебаний в динамике нацвалюты в ближайшее время. По словам Анны Бодровой, до конца месяца курс доллара будет оставаться в диапазоне 76—79 рублей, а курс евро — вблизи 90—93 рублей. В свою очередь, Евгений Миронюк полагает, что показатели могут находиться в большее широких диапазонах — 75—80 рублей за доллар и 88—93,3 рубля за евро.