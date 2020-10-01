Адаптация к рискам: как могут измениться курсы доллара и евро в октябре

В четверг, 1 октября, российская валюта умеренно укрепляется после резкого ослабления в конце сентября. По мнению экспертов, в ближайший месяц давление на рубль по-прежнему будут оказывать геополитические факторы, а также ухудшение эпидемической обстановки в мире. Кроме того, инвесторы продолжат внимательно следить за изменением нефтяных цен. Между тем в пользу нацвалюты будут играть действия Центробанка, а также растущий интерес иностранных инвесторов к российским долговым облигациям. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро до конца октября — в материале RT.

В четверг, 1 октября, российская валюта демонстрирует небольшое укрепление на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,8% — до 77 рублей, а курс евро — на 0,6%, до 90,5 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 2 октября установлен на уровне 77,28 рубля за доллар и 90,72 рубля за евро.

Нацвалюта умеренно дорожает на первых торгах октября после резкого ослабления в сентябре. Так, за первый месяц осени курс доллара вырос на 4,8% и в моменте приближался к отметке 80 рублей — впервые с марта. Одновременно курс евро прибавил порядка 3%, а в последних числах сентября поднимался выше 93 рублей. Ранее аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в январе 2016 года.

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Как рассказала RT аналитик ИК QBF Ксения Лапшина, негативная динамика российской валюты в сентябре во многом была связана с ухудшением эпидемической обстановки в большинстве стран. По данным Университета Джонса Хопкинса, за последний месяц число инфицированных COVID-19 в мире выросло почти на 8,5 млн человек и в настоящий момент превышает 34 млн. Такая ситуация вызывает опасения у инвесторов относительно перспектив мировой экономики, поэтому игроки распродают рисковые активы, включая рубль.

Более того, участников рынка настораживает усиление геополитических и санкционных рисков. Как утверждает Ксения Лапшина, эти факторы оказывают дополнительное давление на российскую валюту.

«Из геополитических факторов стоит выделить инцидент с Алексеем Навальным, сохраняющуюся нестабильность в Белоруссии, возникший конфликт между Арменией и Азербайджаном, а также приближающиеся президентские выборы в США. Последствия выборов крайне беспокоят инвесторов, а текущая неопределённость приводит к повышенным колебаниям на валютном рынке», — объяснила эксперт.

Помимо этого, в октябре динамика рубля будет зависеть от ситуации на мировом рынке нефти. Такую точку зрения в разговоре с RT выразила аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева. Отметим, что в сентябре стоимость энергосырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась с уровня $45—46 за баррель до диапазона $40—42. Между тем эксперт не исключает восстановления котировок в ближайшее время.

«В случае стабилизации эпидемической обстановки мы увидим восстановление глобальной экономики и спроса на углеводороды. В результате уже в IV квартале 2020 года цена на нефть марки Brent может перейти в диапазон $45—50 за баррель», — считает Зайцева.

Впрочем, даже в случае ухудшения ситуации с коронавирусом и начала второй волны пандемии стоимость нефти вряд ли надолго опустится ниже психологической отметки $40 за баррель. Об этом ранее в интервью RT заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

«Сейчас все более смело к этому относятся. Уже начала продаваться вакцина, научились быстрее реагировать с точки зрения медицины. То есть последствия второй волны, даже если она будет очень сильной, окажутся меньше. Поэтому и правительства будут меньше вводить ограничения. В этом смысле цена на нефть не опустится до тех значений, которые были весной. Никак не до $20 за баррель. Тем более с учётом действия соглашения ОПЕК+, думаю, цены удержатся выше $40», — отметил глава Счётной палаты.

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По словам экспертов, в пользу рубля по-прежнему играют действия Банка России. Напомним, для стабилизации курса с 10 марта регулятор начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом Центробанк искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за это время объём продажи валюты составил порядка 1,21 трлн рублей.

Более того, ранее в ЦБ заявили о планах нарастить с 1 октября ежедневный объём валютных продаж с 2,5 до 2,9 млрд рублей. Как рассказал RT инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, решение Центробанка окажет дополнительную поддержку нацвалюте.

«В целом, несмотря на сохранение высокой геополитической составляющей, ряд негативных факторов для рубля остался позади. Например, традиционно крупные в конце III квартала выплаты по внешнему долгу. Кроме того, основной отложенный спрос на импорт и на выездной туризм также в основном удовлетворён. При этом мы сейчас наблюдаем умеренное восстановление спроса на облигации федерального займа, что позитивно для рубля», — добавил Бахтин.