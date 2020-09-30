«Тщательно фиксируем все заявления»: Москва призвала Армению и Азербайджан к прекращению огня

Россия отслеживает все высказывания касательно обстановки в Нагорном Карабахе и не поддерживает завления Турции о готовности оказать помощь Азербайджану. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также призвал Ереван и Баку к «незамедлительному прекращению огня». В свою очередь, Эммануэль Макрон рассказал, что намерен обсудить сложившуюся в Закавказье ситуацию с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Россия фиксирует все заявления, которые появляются в информационном пространстве относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации на линии соприкосновения, где продолжаются боевые действия, вся информация тщательно анализируется, также мы тщательно фиксируем все заявления, которые делают международные лидеры, которые делаются на высшем, на высоком уровне из различных стран мира», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва «не поддерживает» высказывания официальных лиц Турции о всесторонней поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Песков вновь указал на то, что «не стоит подливать масла в огонь».

«Мы по-прежнему призываем все региональные страны к сдержанности и особенно призываем страны — участники конфликта к незамедлительному прекращению огня», — добавил Песков.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ещё раз подтвердил, что Анкара готова быть вместе с Баку «как за столом переговоров, так и на поле боя». Он добавил, что «это не пустые слова».

«Какая бы помощь ни понадобилась Азербайджану, мы готовы (её оказать. — RT)», — констатировал турецкий министр.

Необдуманными, опасными и воинственными считают во Франции заявления, исходящие из Турции. По словам французского президента Эммануэля Макрона, неприемлемо, что Анкара подталкивает Баку к тому, чтобы «отвоевать» Нагорный Карабах.

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«Я говорю открыто Армении и армянам: Франция сыграет свою роль, мы будем бдительны и будем следить за соблюдением суверенитета и не потерпим никаких заявлений в пользу эскалации», — заметил глава государства.

По его словам, в ближайшие двое суток пути урегулирования обстановки в Нагорном Карабахе обсудят лидеры международной компетентной группы посредников — Россия, Франция и Соединённые Штаты Америки. Как заявил Эммануэль Макрон, в течение дня он планирует связаться с Владимиром Путиным, а 1 октября проведёт разговор с Дональдом Трампом.

К немедленному прекращению огня обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе призвали члены Совета Безопасности ООН и в Европейском суде по правам человека.

«Сложившаяся ситуация сопряжена с тяжкими нарушениями Европейской конвенции по правам человека. ЕСПЧ поэтому постановил применить правило 39 своего Регламента, призвав Азербайджан и Армению воздержаться от любых мер, в особенности военных действий, ведущих к нарушению прав гражданского населения, включая угрозу для жизни», — в заявлении инстанции.

Вопрос независимости Нагорного Карабаха

Ереван может признать независимость Нагорно-Карабахской республики ради установления долгосрочного мира и стабильности в регионе. По словами премьер-министра Никола Пашиняна, Армения не заинтересована в том, чтобы военные обострения в республике повторялись вновь.

«Но Армения никогда не будет действовать в ущерб своим национальным интересам и интересам Нагорного Карабаха», — заявил Пашинян.

Кроме того, Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи с боевыми действиями Азербайджана против НКР. Производство открыто по статьям: «убийство двух и более лиц по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти или религиозного фанатизма, опасным для жизни многих способом и в связи с выполнением служебного долга» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

В свою очередь, посол Азербайджана Полад Бюль-Бюль оглы предостерёг армянскую сторону от намерений признать независимость Нагорного Карабаха.

«Это сожжение всех мостов», — сказал дипломат в эфире телеканала РБК.

Фантомный F-16 Турции

На протяжении последних суток между Арменией и Азербайджаном продолжается спор по поводу присутствия турецких истребителей F-16 в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

По данным Еревана, авиация Турции наносит удары по северным районам линии соприкосновения, даже зафиксированы переговоры пилотов на турецком языке. Кроме того, турецкий F-16 якобы сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении, погиб пилот майор Валерий Данелин.

«О количестве F-16 в нашем регионе говорить не хочу, но они выполняют полёты парами», — сказал представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, армянская сторона готова предоставить международным экспертам доказательства, подтверждающие участие в конфликте турецких F-16.

Однако в Баку опровергают заявления оппонентов, называя их «абсурдом и очередной дезинформацией». По словам помощника президента Азербайджана — заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева, в воздушном пространстве находились два армянских Су-25, которые взорвались, врезавшись в гору.

«Это говорит о том, что руководство Армении выдаёт неправильную информацию своим гражданам, общественности. Было бы хорошо, чтобы военное руководство Армении сообщило о втором самолёте и его пилоте, чем обвинять другие стороны», — сказал он.