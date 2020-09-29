Кремль прокомментировал позицию Турции по ситуации в Нагорном Карабахе

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Любые заявления о военной поддержке одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе провоцируют обострение. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Кремль прокомментировал позицию Турции по ситуации в Нагорном Карабахе
  • Reuters

«Любые заявления о военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь, мы категорически против этого, мы не согласны с такой постановкой вопроса», — цитирует Интерфакс Пескова.

Как подчеркнул представитель Кремля, российская сторона исходит из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий.

Кроме того, он отметил, что Россия призывает партнёров, в том числе Турцию, «сделать всё для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами».

Ранее Чавушоглу заявил, что Анкара готова оказывать поддержку Баку как за столом переговоров, так и на поле боя.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял об «армянской оккупации» Нагорного Карабаха. 

27 сентября между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия в связи с обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Азербайджан заявил, что принимает «ответные меры» против действий Армении, Ереван отмечал, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении. 

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