Турция заявила о готовности продолжать поддерживать Азербайджан

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова оказывать поддержку Баку как за столом переговоров, так и на поле боя.

«Мы всегда были рядом с Азербайджаном — и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность», — цитирует РИА Новости Чавушоглу.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия в связи с обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Минобороны Азербайджана заявило, что принимает «ответные меры» против действий ВС Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан «начал наступление» на карабахском направлении.