«Мы против такой постановки вопроса»: в Кремле прокомментировали заявление Турции по ситуации в Нагорном Карабахе

Десять мирных жителей погибли в ходе прошедших боевых столкновений в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В то же время в Ереване сообщили о гибели четырёх гражданских и десятках раненых. Напряжённость между сторонами усиливается. Военные ведомства государств публикуют различные материалы, сигнализирующие о собственных военных успехах в Нагорном Карабахе, оппоненты опровергают эти данные. В свою очередь, в Кремле, комментируя заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, призвали не «подливать масла в огонь» и выступили за возвращение к мирному урегулированию конфликта. Ранее турецкий министр иностранных дел заявил о готовности Анкары поддержать Баку как за столом переговоров, так и на поле боя.

В результате азербайджанских обстрелов погибли четыре мирных жителя Нагорного Карабаха, десятки получили ранения. Об этом заявил уполномоченный по правам человека Армении Арман Татоян.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о десяти погибших мирных жителях.

«За эти два дня у нас были потери, в том числе и среди гражданского населения. К сожалению, число погибших мирных граждан у нас растёт. Убиты десять гражданских лиц, в том числе пять членов одной семьи, среди которых двое детей», — сказал глава государства.

Ранее МИД Азербайджана также сообщал о 30 раненых, тогда как Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики информировало о гибели 84 своих военных.

Вместе с тем канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна прекратить боевые столкновения.

«В ходе переговоров обсуждалась эскалация конфликта между Азербайджаном и Арменией. Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров. В лице Минской группы ОБСЕ предлагает для этого подходящий форум. Соседние страны должны способствовать мирному урегулированию», — приводит РИА Новости сообщение кабмина ФРГ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал другие страны не подливать «масла в огонь» любыми заявлениями о военной поддержке.

«Любые заявления о военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь, мы категорически против этого, и мы не согласны с такой постановкой вопроса», — сказал он, комментируя слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

По его словам, Москва призывает все страны, в частности Турцию, сделать всё, чтобы убедить Ереван и Баку «вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами».

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавошуглу заявил о готовности Анкары поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя.

«Мы всегда были рядом с Азербайджаном — и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность», — цитирует РИА Новости Чавушоглу.

Депутаты Государственной думы России также призвали стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и выразили готовность оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки. Об этом говорится в заявлении, принятом нижней палатой парламента РФ относительно ситуации в Нагорном Карабахе.

«Государственная дума заявляет о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации», — говорится в документе.

Напомним, утром 27 сентября в районе Нагорного Карабаха возобновились вооружённые столкновения между Арменией и Азербайджаном. При этом обе стороны конфликта обвинили в нарастании напряжённости друг друга.

Минобороны Азербайджана заявило, что принимает «ответные меры» против действий ВС Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан «начал наступление» на карабахском направлении.

Боевые действия

Министерство обороны Армении опровергло информацию о том, что в ходе боевых действий был уничтожен полк армянских солдат. Кроме того, представитель ведомства Арцрун Ованнисян не подтвердил сведения о гибели высокопоставленного офицера республики.

«Это не соответствует действительности. Сама подача информации о полном уничтожении воинской части говорит о низком уровне знаний. Такого нет и быть не может», — сказал Ованнисян.

Ранее в Баку заявили о «полном уничтожении» третьего мотострелкового полка «Мартуни» Вооружённых сил Армении, а также о ликвидации армянского полковника Карена Бабаяна.

Также в Минобороны Азербайджана обвинили Ереван в артиллерийском обстреле Дашкесанского района Азербайджана, пообещав «принять адекватные ответные меры».

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Армении отвергли эту информацию, назвав её фейком.

«Данная информация является ложью и говорит о планах Азербайджана расширить географию военных действий, в том числе начать агрессию против Армении», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве республики.

«Противник как на фронте, так и в информационном пространстве прилагает последние усилия, выдыхается — и поэтому бросил в бой всё, всё возможное вооружение и даже фейки и фальшь», — заявил Арцрун Ованнисян.

Кроме того, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заметила, что азербайджанские военные нанесли авиаудар по воинской части в районе города Варденис.

Армения и Азербайджан опубликовали видеокадры боевых действий в Нагорном Карабахе

«С раннего утра азербайджанские ВС в целях наступления вдоль всей линии фронта используют тяжёлые огнемётные системы ТОС-1, РСЗО «Смерч» и иные системы. ВС Армении предупреждают, что действия Азербайджана не оставляют иного выхода, кроме как перейти к применению ударных систем большей дальности и разрушительной мощи», — указала она.

При этом начальник пресс-службы Минобороны Вагиф Даргяхлы не подтвердил сведения Еревана об уничтожении азербайджанского истребителя F-16. По его словам, на вооружении военно-воздушных сил республики не стоит такой авиационной техники.

Кроме того, военные ведомства обоих государств опубликовали видеозаписи об успехах собственных вооружённых сил. Так, в Ереване продемонстрировали видео об отражённой атаке, в ходе которой азербайджанские солдаты пытались захватить позиции в Нагорно-Карабахской республике.

«Военно-пропагандистская машина Армении, оказавшаяся в безвыходном положении после серии успешных боевых действий азербайджанской армии, начала масштабную провокацию в информационном пространстве. Так, армянская сторона, как всегда, выдаёт старые видеозаписи прошлых боёв за новые. Цель — выдавать свои неудачи населению как успехи», — цитирует РИА Новости Даргяхлы.